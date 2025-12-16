Юрист Соловьев предупредил о штрафах за петарды и фейерверки

16 декабря 2025, 19:34

Юрист Соловьев: За запуск фейерверков в Новый год можно получить крупный штраф

Фото: iStock/howtogoto

За запуск петард и фейерверков в Новый год россияне могут получить крупный штраф. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев, пишет aif.ru.