Юрист Соловьев предупредил о штрафах за петарды и фейерверки
За запуск петард и фейерверков в Новый год россияне могут получить крупный штраф. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев, пишет aif.ru.
Пиротехнику не следует использовать во дворах многоквартирных домов, так как существует риск, что заряды могут попасть в окна или на балконы. Кроме того, фейерверки создают шум, превышающий допустимые нормы, поэтому важно соблюдать установленные законодательством каждого региона правила тишины, отметил Соловьев.
Например, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00. За нарушение тишины физических лиц могут оштрафовать на сумму до 2000 рублей, а юридических — до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге время действия закона о тишине приходится на период с 22:00 до 8:00, при этом штрафы составляют до 5000 рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для организаций, добавил юрист.
При этом важно не только соблюдать режим тишины, но и следовать правилам пожарной безопасности. За причинение ущерба в результате запуска фейерверка может быть наложен штраф до 20 тысяч рублей.
