«Сажать ребенка на трон»: Психолог объяснила различия между заботой и гиперопекой
Психолог Кардиакос: гиперопека лишает ребенка опыта, а забота помогает расти
Где проходит та тонкая грань, за которой искренняя любовь превращается в тревожный контроль, лишающий ребенка возможности стать взрослым? Почему гиперопека часто маскируется под заботу, и как не спутать эти два состояния, чтобы не лишить детей главного — умения справляться с реальностью?
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, в чем различие между родительской заботой и гиперопекой.
«Забота помогает ребёнку расти, чувствовать безопасность и постепенно становиться самостоятельным. Гиперопека внешне может выглядеть как любовь и внимание, но часто лишает ребёнка важного опыта: сталкиваться с ограничениями, ждать, выдерживать разочарование и учиться справляться со своими желаниями», — сказала она.
По словам психолога, ребёнок не рождается со способностью самостоятельно выставлять себе границы. Сначала эту функцию выполняют родители: они становятся для него внешними нормами, рамками и правилами. Со временем эти границы постепенно становятся внутренними и ребёнок учится понимать: «я могу хотеть, злиться, расстраиваться, но не всё возможно прямо сейчас».
«Забота не требует ставить ребёнка на трон, а гиперопека часто рождается из тревоги и желания защитить ребёнка от любых трудностей. Но жизнь за пределами семьи неизбежно устроена иначе: другие люди не всегда готовы сразу уделять внимание, уступать, подстраиваться и исполнять желания. Ребёнку важно постепенно узнавать этот мир рядом с устойчивым взрослым: быть любимым, но не всесильным, иметь право на чувства, но не управлять чувствами и жизнью всей семьи, получать поддержку, но не освобождаться от любого усилия», — объяснила Кардиакос.
Она подчеркнула, что забота — это не делать всё вместо ребёнка и не отменять свои границы ради его спокойствия, а оставаться рядом, объяснять, выдерживать его эмоции и последовательно показывать: «Я люблю тебя, но при этом существуют и некоторые правила».