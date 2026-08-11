«Сажать ребенка на трон»: Психолог объяснила различия между заботой и гиперопекой

11 августа 2026, 10:53

Психолог Кардиакос: гиперопека лишает ребенка опыта, а забота помогает расти

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Где проходит та тонкая грань, за которой искренняя любовь превращается в тревожный контроль, лишающий ребенка возможности стать взрослым? Почему гиперопека часто маскируется под заботу, и как не спутать эти два состояния, чтобы не лишить детей главного — умения справляться с реальностью?





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, в чем различие между родительской заботой и гиперопекой.





«Забота помогает ребёнку расти, чувствовать безопасность и постепенно становиться самостоятельным. Гиперопека внешне может выглядеть как любовь и внимание, но часто лишает ребёнка важного опыта: сталкиваться с ограничениями, ждать, выдерживать разочарование и учиться справляться со своими желаниями», — сказала она.

«Забота не требует ставить ребёнка на трон, а гиперопека часто рождается из тревоги и желания защитить ребёнка от любых трудностей. Но жизнь за пределами семьи неизбежно устроена иначе: другие люди не всегда готовы сразу уделять внимание, уступать, подстраиваться и исполнять желания. Ребёнку важно постепенно узнавать этот мир рядом с устойчивым взрослым: быть любимым, но не всесильным, иметь право на чувства, но не управлять чувствами и жизнью всей семьи, получать поддержку, но не освобождаться от любого усилия», — объяснила Кардиакос.