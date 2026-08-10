«Он не ворует»: психолог объяснила, почему важно запрещать ребенку отбирать чужие игрушки

10 августа 2026, 16:04

Психолог Шувалова: ребенок подражает псевдонормам, принятым в его семье

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

На поведение ребенка значительную роль оказывает воспитание и поведение старших членов семьи. Об этом рассказала психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента Университета «Синергия» Лилия Шувалова.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметила, что в возрасте четырех-пяти лет дети только начинают понимать, что такое «добро» и «зло», в это время происходит и постепенное развитие контроля над собственным «хочу».



Однако некоторые дети не способны справиться со своими желаниями и могут «нахально присваивать себе чужую игрушку». Такое поведение формируется не только из-за физиологии и возраста, но и соответствующего воспитания.





«Если кто-то из старших братьев, сестер или даже родители бесцеремонно могут отбирать вещи и не соблюдают правил приличия, то чего тогда ждать от малыша? Он не ворует, а просто подражает псевдонормам, которые приняты в его семье», — пояснила Шувалова.