«Сбить зелеными ветками»: Спасатель объяснил, что делать при возникновении пожара на даче
Спасатель Щетинин: небольшой пожар на даче можно сбить зелёными ветками
Лето считается пожароопасным периодом. В зоне особого риска — дачные и садовые участки.
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» рассказал, что делать, если пожар всё-таки начался.
«Даже при соблюдении всех мер предосторожности ситуация может выйти из-под контроля. Если пламя только появилось, и оно небольшое, то его можно затушить бутылкой воды, затоптать ногами или сбить зелёными ветками лиственных (не хвойных!) пород. Но если огонь разросся, то сразу же необходимо звонить в 112. Сотрудникам надо сообщить точное место, оповестить людей рядом и эвакуироваться в безопасное место», — инструктировал он.
По словам спасателя, в 112 следует звонить также, если вы стали свидетелем того, как кто-то разводит костёр в запрещённом месте.
«На участке можно утилизировать отходы, но делать это необходимо только при жёстком соблюдении регламента. Место для сжигания травы и мусора следует оборудовать правильно: заглубиться в почву на 30 см, диаметр ямы — около метра, либо использовать металлическую бочку. Вокруг, на расстоянии 10 метров, не должно быть сухих растений и деревьев», — отметил Щетинин.