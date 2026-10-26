«Сбой гормональной системы»: Россиянам рассказали, к чему приводит социальный джетлаг

26 октября 2026, 12:33

Психолог Касимова: ранние пробуждения приводят к сбою гормональной системы

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Пока одни открывают глаза с первыми лучами солнца и уже к полудню успевают переделать половину дел, другие только к вечеру чувствуют прилив сил, а утренний будильник воспринимают как личного врага. Это не лень и не сила воли — за нашими привычками пробуждаться и засыпать стоит хронотип, врожденная особенность биологических часов, которая определяет, кем мы являемся: «жаворонком» или «совой».





Психолог, телесно-ориентированный терапевт София Касимова в беседе с «Радио 1» отметила, что социальный джетлаг (хроническое рассогласование между внутренними биологическими часами человека) повышает риск лишнего веса на 20% из-за сбоя гормональной системы.





«Совы, которые работали днём в течение 10 лет (не по своей природе), заболевали диабетом на 51% чаще утренних типов. Причем чистых сов на земле около 8% по разным исследованиям. Остальным людям по вечерам "просто работается лучше", и то не факт. Но это не связано с биологией. Спать до обеда и "болтаться" до поздней ночи — это сбитый режим и расхлябанность, которая приводит к гормональной катастрофе», — сказала она.

«Большинству из нас ранние подъёмы не подходят. Явных жаворонков около 25% населения — это те люди, которые легко встают в 5-6 утра. Остальные живут в социальном джетлаге», — резюмировала Касимова.