«Сдадим в ФСБ»: Россиян предостерегли от вербовки в интернете

04 марта 2026, 13:08

Специалист разведки Ромачев: мошенники вербуют россиян угрозами о ФСБ

Фото: iStock/JuYochi

Террористические организации все чаще вербуют молодежь через соцсети и мессенджеры. Кто находится в группе риска и как распознать манипуляцию?





Эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев в беседе с «Радио 1» заявил, что схемы вербовки практически не отличаются от классического телефонного мошенничества: жертву сначала втягивают в доверие, предлагая небольшие «легальные» задания, а затем начинают шантажировать.





«Сначала вам дают легкую подработку: сходить, сфотографировать, передать. Это законно. Но когда вы выполните несколько заданий, вам говорят: "То, что ты фотографировал, — объект критической инфраструктуры. Если откажешься работать дальше, сдадим тебя ФСБ"», — объяснил эксперт.

Подростки и студенты — у них еще не до конца сформировано критическое мышление;

Пожилые люди — их когнитивные функции уже ослабевают, им сложнее анализировать новые технологии.

«С развитием технологий методы обмана становятся изощреннее. Теперь мошенники используют дипфейки — поддельные видео и голоса знакомых людей. Нам присылают кружочек с лицом и голосом друга и просят срочно скинуть денег. Это вызывает доверие. Но суть та же, что и 20 лет назад, когда звонили на домашний телефон и говорили: "Ваш сын сбил человека, срочно несите деньги"», — напомнил эксперт.