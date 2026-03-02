Жена пропавшего в Пермском крае туриста рассказала о разговоре с ним
Единственный выживший из пропавших в Прикамье туристов переживал о погоде
Турист из Башкирии, который оказался единственным выжившим из группы, ушедшей в поход в Пермском крае, переживал перед поездкой из-за погоды. Об этом рассказала его супруга в беседе с Ura.ru.
Женщина утверждает, что все пятеро друзей были очень близки и часто посещали место, куда отправились в поход. Основываясь на своём опыте и полагая, что ничего не угрожает, они не стали официально оформлять поездку в МЧС.
Перед отправлением один из туристов поговорил со своей супругой.
«Куда мы едем, там 30 градусов мороза», — процитировала мужа россиянка.
Женщина не может понять, что именно произошло во время похода.
20 февраля пятеро туристов выехали на снегоходах на плато Кваркуш. Их маршрут был рассчитан на четыре дня, но вскоре они пропали. Спасатели, добровольцы и полицейские начали поисковую операцию. В итоге только один из участников группы остался в живых, ему была оказана медицинская помощь.