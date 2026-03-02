Жена пропавшего в Пермском крае туриста рассказала о разговоре с ним

02 марта 2026, 10:57

Единственный выживший из пропавших в Прикамье туристов переживал о погоде

Фото: iStock/mtv2020

Турист из Башкирии, который оказался единственным выжившим из группы, ушедшей в поход в Пермском крае, переживал перед поездкой из-за погоды. Об этом рассказала его супруга в беседе с Ura.ru.





Женщина утверждает, что все пятеро друзей были очень близки и часто посещали место, куда отправились в поход. Основываясь на своём опыте и полагая, что ничего не угрожает, они не стали официально оформлять поездку в МЧС.



Перед отправлением один из туристов поговорил со своей супругой.





«Куда мы едем, там 30 градусов мороза», — процитировала мужа россиянка.