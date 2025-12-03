Сделали два загранпаспорта и сняли бунгало на Самуи: что скрывает семья Усольцевых? Новые свидетельства и неожиданные версии
Несколько месяцев страна обсуждает исчезновение семьи Усольцевых, которая пропала во время похода в тайге. На фоне версий о побеге из-за долгов и возможных конфликтов с оккультным сообществом появились свидетельства, что похожих людей видели в Таиланде. Что говорят очевидцы, сын пропавшей и эксперты — в материале «Радио 1».
Загадочное исчезновение семьи Усольцевых: что известноИстория исчезновения семьи Усольцевых уже несколько месяцев остаётся одной из самых обсуждаемых в России. Бизнесмен Сергей Усольцев отправился в поход вместе с женой, пятилетней дочерью и собакой, однако крупномасштабные поиски не дали результатов. На этом фоне появились предположения, что семья могла заранее подготовить исчезновение, учитывая возможные финансовые сложности и упоминания о конфликтах в оккультном сообществе, с которым якобы был связан Сергей.
Позже схожую по описанию семью заметили на тайском острове Самуи, где они, по словам очевидцев, снимали бунгало и старались не привлекать внимания.
В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» съемочная группа, работавшая над сюжетом за границей, сообщила, что на Пхукете несколько местных жителей утверждали: видели людей, похожих на пропавших россиян.
Один из местных жителей опознал мужчину на фотографии и назвал его по имени — Сергей. Таксист сообщил, что слышал, как женщина обращалась к своему спутнику «Сережа». Ещё один очевидец заметил похожую семью, но спустя несколько дней они исчезли так же внезапно, как появились.
Что говорит сын Ирины: реакция Данила БаталоваСейчас единственный член семьи, проживающий в России, — сын Ирины Усольцевой от первого брака. Молодой человек ведет себя спокойно, словно ничего страшного не произошло.
Сергей воспитывал его с 11 лет, и Данил считает отчима настоящим отцом, а пять лет назад в семье случилось пополнение: родилась дочь Арина. К этому моменту Данил уже жил отдельно.
«Нападение диких животных я исключаю, медведь не стал бы их есть — в конце сентября они готовятся к спячке. Волки? Там их мало, вряд ли напали бы. Или криминал… Но по логике не вяжется. Они поехали в дебри, а там кто-то сидел и караулил их? Тоже вряд ли. Зачем ехать так далеко, можно и поближе выследить? Да просто домой зайти… Нет, не вяжется», — сказал парень в программе «МАЛАХОВ».Баталов уверен и в том, что семья не могла потеряться. Отец был опытным таежником, знавшим, как оставлять следы и метки на деревьях. Он всегда рассказывал семье, что делать для того, чтобы не заблудиться в лесу.
«Пазл сложился»: почему сын уверен в побегеПосле долгих размышлений Данил пришёл к версии, что родные могли сбежать от угроз или серьёзных проблем. Доказательством для него стали пропавшие паспорта. Он предположил, что они заранее подготовились к возможному отъезду.
«Недавно пазл сложился… Думаю, они реально могли сбежать. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранники тем более. Наверняка батя понимал, что их начнут искать. Есть еще небольшая деталь: бате не свойственно расспрашивать, как мои дела. А в начале сентября он позвонил, стал спрашивать про заработок, про жизнь. То есть позвонил убедиться, что со старшим все нормально, его можно оставить и уехать», — рассказал Данил.По словам Даниила, в прошлом отчим был связан с политикой и мог столкнуться с угрозами. Молодой человек также сообщил, что в ФСБ его проверяли на полиграфе, пытаясь выяснить, куда семья могла уехать. После того как он пришёл к мысли о возможном побеге, ему стало легче.
«Мне кажется, я вообще проклят. Каждые шесть лет жесть происходит. Сначала, когда мне было 11 лет, умер мой родной отец. Потом через шесть лет, когда мне было 17, дедушка умер. Прошло ровно шесть лет — и снова какая-то фигня», — поделился Баталов.За несколько дней до пропажи Данил сообщил семье, что собирается жениться. Родители обрадовались. Он уверен, что они не оставили бы его в такой момент без объяснений — и надеется, что рано или поздно они выйдут на связь. Он не сомневается в том, что его родители живы.
Куда могли направиться Усольцевы: Таиланд, Монголия или США?Версию о ПМЖ в Таиланде Данил считает маловероятной — его мать не любила эту страну. По его мнению, если семья действительно уехала, то могла направиться через Монголию в Казахстан. Он также упомянул сына Сергея от первого брака, Матвея, который живёт в США, но считает, что попасть в Америку сложно и дорого.
Один из участников программы предположил, что у семьи мог быть оформлен второй комплект загранпаспортов. Он отметил, что российское законодательство позволяет иметь два действующих документа, при этом написание имени и фамилии в них может различаться из-за разных вариантов латинской транслитерации. В подобных случаях для миграционных служб такие паспорта нередко выглядят как принадлежащие разным людям.
Другой собеседник журналистов выдвинул иную версию — по его мнению, Усольцевы могли воспользоваться услугами посредников и получить поддельные документы в странах Юго-Восточной Азии, например в Мьянме или на Филиппинах.
Версия SMM-специалиста Ирины УсольцевойSMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн заявила, что уверена в побеге семьи. По её словам, незадолго до исчезновения Ирина призналась, что столкнулась с финансовыми трудностями и не сможет оплатить следующий месяц работы.
Дарья отметила, что именно она первой заподозрила неладное: клиентка рассказала, что Ирина не появилась на сессию. После этого Фурштейн связалась с Данилом, который и подал заявление в полицию.
Блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках в тайге, заявил NEWS.ru, что считает: Данил знает больше, чем говорит, и прикрывает родителей.