Сделали два загранпаспорта и сняли бунгало на Самуи: что скрывает семья Усольцевых? Новые свидетельства и неожиданные версии

03 декабря 2025, 18:00

Семья Усольцевых (фото: кадр из программы «Малахов»)

Несколько месяцев страна обсуждает исчезновение семьи Усольцевых, которая пропала во время похода в тайге. На фоне версий о побеге из-за долгов и возможных конфликтов с оккультным сообществом появились свидетельства, что похожих людей видели в Таиланде. Что говорят очевидцы, сын пропавшей и эксперты — в материале «Радио 1».





Содержание Загадочное исчезновение семьи Усольцевых: что известно Что говорит сын Ирины: реакция Данила Баталова «Пазл сложился»: почему сын уверен в побеге Куда могли направиться Усольцевы: Таиланд, Монголия или США? Версия SMM-специалиста Ирины Усольцевой

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых: что известно

Что говорит сын Ирины: реакция Данила Баталова

Данил Баталов (фото: кадр из программы «Малахов»)



«Нападение диких животных я исключаю, медведь не стал бы их есть — в конце сентября они готовятся к спячке. Волки? Там их мало, вряд ли напали бы. Или криминал… Но по логике не вяжется. Они поехали в дебри, а там кто-то сидел и караулил их? Тоже вряд ли. Зачем ехать так далеко, можно и поближе выследить? Да просто домой зайти… Нет, не вяжется», — сказал парень в программе «МАЛАХОВ».

«Пазл сложился»: почему сын уверен в побеге

«Недавно пазл сложился… Думаю, они реально могли сбежать. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранники тем более. Наверняка батя понимал, что их начнут искать. Есть еще небольшая деталь: бате не свойственно расспрашивать, как мои дела. А в начале сентября он позвонил, стал спрашивать про заработок, про жизнь. То есть позвонил убедиться, что со старшим все нормально, его можно оставить и уехать», — рассказал Данил.

«Мне кажется, я вообще проклят. Каждые шесть лет жесть происходит. Сначала, когда мне было 11 лет, умер мой родной отец. Потом через шесть лет, когда мне было 17, дедушка умер. Прошло ровно шесть лет — и снова какая-то фигня», — поделился Баталов.

Семья Усольцевых (фото: кадр из программы «Малахов»)



Куда могли направиться Усольцевы: Таиланд, Монголия или США?

Версия SMM-специалиста Ирины Усольцевой