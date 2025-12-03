Синоптик рассказал, когда в Москву и Подмосковье придут холода
Продолжается первая неделя декабря, однако теплые пуховики доставать пока не приходится. Когда придут холода?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» рассказал, что первая декада декабря в Москве и области пройдет без осадков.
«Не будет снежного покрова, потому что дневные температуры слабо положительные. 5 декабря возможны небольшие осадки локального характера. 10 декабря выпадет снег, придут отрицательные температуры», — сказал он.
По его словам, до 12 декабря говорить об устойчивом снежном покрове не придется.
«Погода сейчас больше соответствует первой декаде ноября. Температура на 4−5 градусов выше средней нормы. Пока погода ожидается сухая. Но есть любители и таких погодных условий», — поделился синоптик.
Он добавил, что во второй половине декабря наступит перестройка в атмосфере, и придут более холодные воздушные массы с осадками.