Синоптик рассказал, когда в Москву и Подмосковье придут холода

03 декабря 2025, 16:31

Синоптик Варакин: во второй половине декабря в Москву и регион придут холода

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Продолжается первая неделя декабря, однако теплые пуховики доставать пока не приходится. Когда придут холода?





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» рассказал, что первая декада декабря в Москве и области пройдет без осадков.





«Не будет снежного покрова, потому что дневные температуры слабо положительные. 5 декабря возможны небольшие осадки локального характера. 10 декабря выпадет снег, придут отрицательные температуры», — сказал он.

«Погода сейчас больше соответствует первой декаде ноября. Температура на 4−5 градусов выше средней нормы. Пока погода ожидается сухая. Но есть любители и таких погодных условий», — поделился синоптик.