В Кемерове на строительство зимних горок выделят почти два млн рублей

03 декабря 2025, 15:10

Фото: iStock/romrodinka

В Кемерове планируют построить зимние горки разных размеров. Для этого выделят 1 915 000 рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Госзакупок.





По данным «Сiбдепо», в Кировском районе города установят три горки. Кроме того, подрядчик должен будет соорудить ограждение новогодней ели.



Тем временем в столичном кинопарке «Москино» 6 и 7 декабря откроют тюбинговую горку и «Дом Деда Мороза». Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента культуры сообщает Агентство городских новостей «Москва».





«На территории кинопарка «Москино» 6 и 7 декабря заработают две новые площадки для детей и их родителей — тюбинговая горка и «Дом Деда Мороза». А 14 декабря на «Соборной площади» состоится торжественное открытие катка площадью более 3 тыс. кв. м», — говорится в материале.