«Сегодня крайний срок»: Синоптик предупредил москвичей о конце «нормальной» погоды

22 апреля 2026, 13:44

Синоптик Цыганков: до конца апреля в Москве и Подмосковье будут осадки

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москвичам и жителям области, которые соскучились по солнцу и сухому асфальту, стоит немедленно отложить все дела и выйти на прогулку. Ведь дальше, по словам синоптиков, будут не совсем приятные сюрпризы.





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что сегодня — последний шанс насладиться относительно теплой и ясной погодой в столичном регионе. Далее до конца месяца нас ждут циклоны, осадки и возвращение «весны» в ее классическом, слякотном понимании.





«Самый тёплый и солнечный день до конца месяца — это сегодня. Во вторник в Москве и области ожидается переменная облачность, западный ветер и температура около +3°C», — охарактеризовал ситуацию он.

«Передышка у коммунальщиков и пешеходов будет недолгой. В субботу намечается небольшой «перерыв между двумя циклонами», но он будет сопровождаться осадками (температура днем +8°C). Уже в воскресенье подойдет следующий циклон — на этот раз из Санкт-Петербурга. Эта волна затянется на понедельник и вторник. Ночью столбики термометров могут опускаться до -1°C, днем будет от +2 до +7°C, но солнца ждать не стоит — осадки сохранятся», — поделился Цыганков.

«Человеческий разум и опыт ничего нам не подсказывает. Каждый год — новый сюрприз», — поделился метеоролог.