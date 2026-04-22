Синоптик рассказала, стоит ли верить приметам о погоде
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что погодные приметы сбываются на 37–50%, поэтому полагаться на них не стоит. Об этом пишет РИА Новости.
Точность зависит от места, где их заметили, и от территории, где используют. Макарова пояснила, что раньше люди не имели современных технологий и объясняли погоду наблюдениями, например связывали дождливый апрель с урожайным годом. Синоптик добавила, что в библиотеке Гидрометцентра есть книга с погодными приметами. При этом научные прогнозы работают точнее.
На Руси верили, что сильный южный ветер 22 апреля сулит теплое и дождливое лето. Ясная погода в этот день считалась знаком хорошего урожая льна и конопли.
Читайте также: