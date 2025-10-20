Сейф, замок и бдительность: Россиянам рассказали правила хранения оружия дома

20 октября 2025, 11:20

Подполковник Эйсмонт: оружие нельзя хранить в заряженном виде

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Владение оружием — это не только право, но и огромная ответственность. Несоблюдение правил его хранения может привести к трагическим последствиям. На что обратить внимание при организации места для оружия, как обезопасить детей и какие проверки ждут владельцев?





Начальник отделения по контролю за оборотом оружия, заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Восточному административному округу Главного управления Росгвардии по г. Москве, подполковник полиции Игорь Эйсмонт в беседе с «Радио 1» отметил, что основное правило при хранении оружия дома — исключить любой доступ к нему посторонних лиц.





«Все нормы прописаны в законе. Оружие и патроны должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность и безопасность. Они должны быть в запирающихся на замок сейфах, металлических шкафах для хранения оружия», — пояснил он.

«Владелец оружия никогда не должен оставлять в доступе ключи от сейфа, они должны находиться при нем. Также рекомендуется располагать шкаф для хранения в максимально труднодоступном месте, чтобы он не попадал в поле зрения ребенка. Это могут быть кладовки, антресоли и так далее. Не следует доставать оружие при ребенке, и лучше, чтобы он не знал о его существовании в доме», — дал рекомендации эксперт.

«Внеплановые проверки могут быть проведены в любое время без предварительного уведомления, в случаях, когда поступает информация о нарушении правил хранения оружия. В случае выявления нарушения в отношении владельца составляется протокол, а дальше следует наказание в виде штрафа либо изъятие оружия с аннулированием лицензии», — уточнил представитель ведомства.