Медсестра разбила голову ребенку в детском саду и попыталась задобрить конфетами

20 октября 2025, 11:10

Воспитанник детсада в Еманжелинске разбил голову из-за толкнувшей его медсестры

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Челябинской области медсестра толкнула маленького ребенка, в результате чего он разбил голову. Об это сообщает телеграм-канал «Челябинск с огоньком».