Медсестра разбила голову ребенку в детском саду и попыталась задобрить конфетами
В Челябинской области медсестра толкнула маленького ребенка, в результате чего он разбил голову. Об это сообщает телеграм-канал «Челябинск с огоньком».
Инцидент произошел в одном из детских садов Еманжелинска. По словам мальчика, женщина набросилась на него из-за того, что он на нее зарычал. Когда ребенок упал и ударился головой о лавочку, медсестра пыталась задобрить его конфетами. Пока подтверждений этой информации нет. Также неизвестно, поступило ли соответствующее заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что в Москве прохожий «воспитал» чужого ребенка ударом в живот из-за того, что тот дрался с другим мальчиком.
