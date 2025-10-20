Медсестра поверила в загробную жизнь после разговора с пережившим клиническую смерть пациентом
Daily Mirror: американец пережил клиническую смерть и рассказал о загробной жизни
Медсестра из приёмного отделения по имени Мо поделилась на TikTok историей, которая заставила её пересмотреть взгляды на загробную жизнь и смерть. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Один из пациентов Мо пережил клиническую смерть. В течение 20 минут у мужчины отсутствовал пульс, пока врачи боролись за его жизнь. Когда пациент пришёл в сознание, он рассказал медсестре, что испытывал, пока его сердце не билось.
«Позже он рассказал нам, что помнил, как парил над комнатой, описывая детали, которых он не мог знать», – рассказала Мо.Этот случай побудил её задать коллегам вопрос, какой момент в карьере заставил их поверить в высшую силу? В ответ медработники начали делиться своими необычными историями. Одна из них поведала, что пациентка, у которой зафиксировали время смерти, через девять секунд неожиданно ожила и поблагодарила её за то, что та держала её за руку и пела гимн, несмотря на то, что в отделении никто этого не делал.
Эти рассказы подтверждают, что опыт, связанный с клинической смертью, остаётся одной из самых загадочных и волнующих тем в медицине и духовной сфере.