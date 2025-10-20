Медсестра поверила в загробную жизнь после разговора с пережившим клиническую смерть пациентом

20 октября 2025, 11:17

Daily Mirror: американец пережил клиническую смерть и рассказал о загробной жизни

Фото: медиасток.рф

Медсестра из приёмного отделения по имени Мо поделилась на TikTok историей, которая заставила её пересмотреть взгляды на загробную жизнь и смерть. Об этом сообщает издание Daily Mirror.





Один из пациентов Мо пережил клиническую смерть. В течение 20 минут у мужчины отсутствовал пульс, пока врачи боролись за его жизнь. Когда пациент пришёл в сознание, он рассказал медсестре, что испытывал, пока его сердце не билось.





«Позже он рассказал нам, что помнил, как парил над комнатой, описывая детали, которых он не мог знать», – рассказала Мо.