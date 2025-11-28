28 ноября 2025, 14:50

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Новый год — это время волшебства, радости и ожидания чуда. Для детей этот праздник особенно значим, ведь именно он ассоциируется с сюрпризами и веселыми моментами. Но как выбрать подарок, который не только порадует ребенка, но и будет полезен, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Понимание интересов ребенка Возрастные особенности Образовательные подарки Эмоциональная составляющая Уникальность и индивидуальность Советы по выбору подарка на Новый год для ребенка

Понимание интересов ребенка

Фото: iStock/Ekaterina79



Возрастные особенности

Образовательные подарки

Эмоциональная составляющая

Уникальность и индивидуальность

Фото: iStock/tatyana_tomsickova



Советы по выбору подарка на Новый год для ребенка