«Секретная гимнастика для офиса»: Россиянам рассказали, как качать мышцы, не вставая со стула

14 мая 2026, 11:40

Врач Хорошев: в офисе для движения можно делать изометрическую гимнастику

Нет времени на спортзал? Коллеги засмеют, если вы начнете приседать? Выход есть — изометрическая гимнастика. позволяет сжигать калории и тренировать сердце прямо за рабочим столом, причем окружающие ничего не заметят.





Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что движение в течение дня обязательно. Если ходьба — это база, то для тех, кто прикован к столу и компьютеру, есть особый козырь — изометрическая гимнастика.





«Внешне вообще почти невозможно заметить, что человек чем-то занимается. А он каждые 40 минут работы сцепил руки, потянул их в стороны. Или ладошками сложил — пытается сжать несуществующую вещь между ладонями», — поделился эксперт.

Простые упражнения для рабочего места:

Сцепленные руки: пытайтесь развести их в стороны, создавая сопротивление. Это загружает мышцы рук и груди.

пытайтесь развести их в стороны, создавая сопротивление. Это загружает мышцы рук и груди. Давление ладонями: сложите ладони перед грудью и сильно давите друг на друга.

сложите ладони перед грудью и сильно давите друг на друга. Динамика рук: одну руку тяните вверх, другую — вниз, меняйте положение. Такая гимнастика идеально подходит для девушек, подчеркивает врач.

одну руку тяните вверх, другую — вниз, меняйте положение. Такая гимнастика идеально подходит для девушек, подчеркивает врач. Подъем тела: упритесь ладонями в сиденье стула и попытайтесь приподнять тело над стулом — полезно для позвоночника.

«Это развивает силу мышц. К тому же, тратится большое количество калорий. Но сам объём мускулатуры не растёт. Что очень приятно для женщин, которые не любят накачанные бицепсы и широкие плечи. Двигаться можно и нужно без отрыва от работы, и для этого не нужен спортзал — достаточно вашего стула и 40 минут внимания к себе», — пояснил Хорошев.