Врач призвала не контактировать с дикими обезьянами за границей
Обезьяны могут быть переносчиком бешенства, и при выездах на отдых за границу с ними лучше не контактировать. Об этом сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
В последние годы увеличилось количество случаев обращения за медицинской помощью людей, пострадавших от укусов обезьян. Туристы, отправляясь в отпуск за границу, часто не соблюдают правила безопасности. По словам Семейкиной, люди получают травмы, пытаясь сфотографироваться с животными, покормить их или погладить.
Врач подчеркнула, что обезьяны в зоопарках должны быть привиты от бешенства. Однако важно помнить, что эти животные остаются дикими и могут внезапно проявить агрессию, добавила Семейкина.
