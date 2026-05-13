Врач призвал всегда держать дома 12 продуктов

Диетолог Хобсон назвал яйца полезными для здоровья из-за содержания цинка
Фото: iStock/piotr_malczyk

Диетолог Роб Хобсон заявил, что каждому человеку необходимо всегда держать дома 12 продуктов, полезных для здоровья. Об этом пишет издание HuffPost.



Хобсон рекомендует всегда иметь в холодильнике яйца, которые являются источником белка, витаминов A, D, E, K, группы B, а также селена, цинка и железа. Также он советует держать дома консервированную рыбу, такую как лосось, сардины или тунец, поскольку она позволяет быстро и удобно получить белок и полезные жиры без термической обработки.

По мнению врача, всегда следует иметь дома овсянку, богатую клетчаткой, которая помогает регулировать уровень холестерина в крови, а также бобовые, такие как чечевица и фасоль. В тофу, авокадо и различных семенах, включая чиа, лен, кунжут и подсолнечник, содержится множество питательных веществ. Хобсон призвал регулярно употреблять йогурты, листовые зеленые овощи, курицу, индейку и бобы эдамаме.

Екатерина Коршунова

