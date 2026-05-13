Врач призвал всегда держать дома 12 продуктов
Диетолог Роб Хобсон заявил, что каждому человеку необходимо всегда держать дома 12 продуктов, полезных для здоровья. Об этом пишет издание HuffPost.
Хобсон рекомендует всегда иметь в холодильнике яйца, которые являются источником белка, витаминов A, D, E, K, группы B, а также селена, цинка и железа. Также он советует держать дома консервированную рыбу, такую как лосось, сардины или тунец, поскольку она позволяет быстро и удобно получить белок и полезные жиры без термической обработки.
По мнению врача, всегда следует иметь дома овсянку, богатую клетчаткой, которая помогает регулировать уровень холестерина в крови, а также бобовые, такие как чечевица и фасоль. В тофу, авокадо и различных семенах, включая чиа, лен, кунжут и подсолнечник, содержится множество питательных веществ. Хобсон призвал регулярно употреблять йогурты, листовые зеленые овощи, курицу, индейку и бобы эдамаме.
