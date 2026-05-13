Врач-эпидемиолог рассказал, как можно заразиться хантавирусом

13 мая 2026, 18:39

Лопушов: заразиться хантавирусом можно через касание или укус грызуна

Заразиться хантавирусом можно через касание, через укус грызуна и вдохнув патогены вируса. Об этом «Татар-информу» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.