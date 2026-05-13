Врач-эпидемиолог рассказал, как можно заразиться хантавирусом
Заразиться хантавирусом можно через касание, через укус грызуна и вдохнув патогены вируса. Об этом «Татар-информу» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
Грызуны являются носителями опасного хантавируса. По словам эксперта, животные могут переносить вирус в лёгкой форме, но он постоянно присутствует в их организме и выходит наружу с фекалиями. Для людей угрозу представляют предметы, загрязнённые этими выделениями.
Даже если вы не трогаете эти вещи руками, вы можете заболеть, просто вдохнув заражённый воздух. Когда фекалии высыхают и превращаются в пыль, она может подниматься в воздух в помещении, пояснил эпидемиолог.
По мнению Лопушова, вирус передаётся от человека к человеку только при тесном контакте. Кроме того, это заболевание не распространено в нашей местности.
