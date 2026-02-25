25 февраля 2026, 14:04

Вольф Мессинг (фото: РИА Новости / Лев Иванов)

В Сети стремительно набирает популярность ролик о якобы рассекреченном пророчестве Вольфа Мессинга на 26 февраля 2026 года. Речь идет о «секретных архивах», которые более 50 лет хранились под печатью Леонида Брежнева и были вскрыты только сейчас. Авторы видео утверждают: в документах содержится предупреждение о судьбоносных событиях для России и всего мира. Однако эксперты называют эту историю мистификацией. Подробнее — в материле «Радио 1».





Содержание «Протокол 1974 М»: легенда о засекреченном архиве Светлый сценарий «пророчества Мессинга»: технологии, бессмертие и новый мировой порядок Исторические нестыковки: почему эксперты не верят в «архив КГБ» Почему общество верит в пророчества Пророчество Мессинга о 26 февраля 2026 года — факт или мистификация

«Протокол 1974 М»: легенда о засекреченном архиве

Фото: istockphoto / scisettialfio

за неделю до обозначенной даты — мощное землетрясение в «неожиданном месте»;

за сутки — сбой всех систем связи;

появление крупной кометы;

редкое соединение пяти планет.

Светлый сценарий «пророчества Мессинга»: технологии, бессмертие и новый мировой порядок

прорыв в медицине и создание технологии, способной кардинально изменить лечение болезней;

победа над старением;

развитие термоядерной энергетики к 2040 году;

появление искусственного интеллекта, сопоставимого с человеческим;

начало новой фазы космической экспансии;

формирование неожиданного стратегического партнерства для России.

Исторические нестыковки: почему эксперты не верят в «архив КГБ»

Фото: istockphoto / LesDaMore

Почему общество верит в пророчества

Пророчество Мессинга о 26 февраля 2026 года — факт или мистификация