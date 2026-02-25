Сотни россиян почти суток не могут вылететь из Таиланда
Сотни российских туристов столкнулись с задержками рейсов между Таиландом и Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации очевидцев, в аэропорту Пхукета задержаны три рейса авиакомпании Azur Air, ещё один — в Паттайе. Вылет рейса ZF 2902 из Пхукета в Москву перенесён более чем на 21 час. Также пассажиры ожидают отправления в Сургут, Уфу и Екатеринбург — задержки достигают восьми часов.
Проблемы затронули и рейсы из России. Так, пассажиры в Москве около 17 часов ждут вылета на Пхукет (ZF 2901), а рейс ZF 2837 из Екатеринбурга в Паттайю отстаёт от расписания почти на восемь часов. По информации туроператоров, перевозка осуществляется на самолётах Boeing 767-300 вместимостью более 300 человек, что объясняет большое число затронутых пассажиров.
В Azur Air заявили, что изменения расписания связаны с технической причиной. В компании уточнили, что задержаны рейсы Москва — Пхукет, Екатеринбург — Паттайя и Уфа — Пхукет. Пассажирам пообещали предоставить питание, напитки и размещение в гостиницах.
