Секс-скандал в эфире шоу «Малахов»: порно-ролики со свиданий заполонили интернет. Как пикап-коучи обманывают молодых россиянок

29 октября 2025, 12:25

Наталья Бекмухаметова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

В Новосибирске разгорелся секс-скандал, связанный с известным интернет-тренером по отношениям Егором Шереметьевым. Группа девушек требует привлечь блогера к ответственности за его незаконные действия и скрытые съёмки интимного характера. Подробности читайте в материале «Радио 1».





От пикап-курсов до порно

Егор Шереметьев (Фото: кадр из шоу «Малахов»)



На свидании произвел впечатление

«С Егором Шереметьевым мы познакомились на сайте знакомств. Он представился Георгием, на первом свидании он сказал, что ему 35 лет. Уже потом я спросила, сколько лет ему на самом деле, я видела, что он старше. Егор ответил, что ему 40, но на сайте указал 35, потому что ищет девушек моложе. Первое свидание прошло прекрасно, у меня сложилось хорошее впечатление. Он был интеллигентный, начитанный. Потом я начала выяснять, что он применял психологические техники на свиданиях», — привела подробности девушка.

Егор Шереметьев (Фото: кадр из шоу «Малахов»)



«В парке я заметила, что он снимает наше свидание на скрытую камеру. У меня был испуг и мне нужно было завершить свидание. Дома я зашла в интернет, начала читать про него, увидела, что он тренер по пикапу. Он снимает все свидания до интимного момента, а потом продает», — заявила Наталья.

Скрытые камеры в машинах и ресторанах

«Мы познакомились с Егором на сайте знакомств. Где-то на третьем, четвёртом свидании мы переспали. В январе мы перестали общаться по моей инициативе. Я поняла, что это ни к чему не приведёт. Позже я наткнулась на его социальные сети и увидела там кейсы. Я не заходила на эти видео, не смотрела их, но я поняла по обложке, что камера стояла в квартире».

(Фото: кадр из шоу «Малахов»)



«Мы с ним переписывались, быстро нашли какой-то коннект, договорились о встрече и пошли на свидание. Сидели в ресторане, погуляли по городу, мы с ним катались на машине... там у нас произошёл половой акт. Спустя почти три года мой знакомый сказал, что видел меня в интернете. Это был ролик со свидания. В самом заголовке было указано, что оно закончилось сексом. Был шок, слёзы, истерика», — поделилась своей историей девушка.

Мартовский Лис (Фото: кадр из шоу «Малахов»)



«Вы представляете для чего это делать нормальному человеку? Он не маньяк, он не может это делать. Я своего сына знаю, это были актрисы. Я бы человека, который клевещет… таких людей с негативом очень много. Это неправда», — заявил мужчина.