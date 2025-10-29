Секс-скандал в эфире шоу «Малахов»: порно-ролики со свиданий заполонили интернет. Как пикап-коучи обманывают молодых россиянок
В Новосибирске разгорелся секс-скандал, связанный с известным интернет-тренером по отношениям Егором Шереметьевым. Группа девушек требует привлечь блогера к ответственности за его незаконные действия и скрытые съёмки интимного характера. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От пикап-курсов до порноВ эфире программы «Малахов» опубликованы кадры, на которых 40-летний Шереметьев делится своими любовными похождениями. В интернете он продавал курсы и книги по соблазнению женщин, обещая мужчинам успех в личной жизни. Однако, по слухам, в закрытом Telegram-канале он организовал интимную «выставку своих трофеев», где размещались записи реальных встреч.Девушки, попавшие на эти видео, не знали, что участвуют в съёмках и материалы используются в обучающих целях. Скандал вспыхнул после публикации Натальи Бекмухаметовой, которая рассказала, как едва не стала жертвой интернет-соблазнителя. Её видеообращение быстро набрало более 2,5 миллиона просмотров и вызвало широкий общественный резонанс. После этого десятки женщин откликнулись на её призыв и поделились своими историями.
Сам Шереметьев отрицает свою вину, утверждая, что все съёмки проходили с согласия участниц, однако доказательства этого он не представил.
На свидании произвел впечатлениеНаталья Бекмухаметова рассказала, что чаще всего в ловушку подобных пикап-коучей попадаются неуверенные, доверчивые девушки.
«С Егором Шереметьевым мы познакомились на сайте знакомств. Он представился Георгием, на первом свидании он сказал, что ему 35 лет. Уже потом я спросила, сколько лет ему на самом деле, я видела, что он старше. Егор ответил, что ему 40, но на сайте указал 35, потому что ищет девушек моложе. Первое свидание прошло прекрасно, у меня сложилось хорошее впечатление. Он был интеллигентный, начитанный. Потом я начала выяснять, что он применял психологические техники на свиданиях», — привела подробности девушка.Ей удалось заметить скрытую камеру, на которую Егор снимал их свидание. Так Наталья разоблачила скандального пикапера.
«В парке я заметила, что он снимает наше свидание на скрытую камеру. У меня был испуг и мне нужно было завершить свидание. Дома я зашла в интернет, начала читать про него, увидела, что он тренер по пикапу. Он снимает все свидания до интимного момента, а потом продает», — заявила Наталья.Андрей Малахов сообщил, что в 2023 году на Шереметьева было возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в съемках порнографического характера. Он тайно снимал девушек на видео и выкладывал в сеть. Это даже доходило до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, но уголовное дело закрыли.
Скрытые камеры в машинах и ресторанахОдна из девушек на условиях анонимности рассказала редакторам программы, как стала жертвой Егора Шереметьева.
«Мы познакомились с Егором на сайте знакомств. Где-то на третьем, четвёртом свидании мы переспали. В январе мы перестали общаться по моей инициативе. Я поняла, что это ни к чему не приведёт. Позже я наткнулась на его социальные сети и увидела там кейсы. Я не заходила на эти видео, не смотрела их, но я поняла по обложке, что камера стояла в квартире».Еще одна девушка сообщила, как как пострадала от ученика Егора — парня с ником Мартовский Лис.
«Мы с ним переписывались, быстро нашли какой-то коннект, договорились о встрече и пошли на свидание. Сидели в ресторане, погуляли по городу, мы с ним катались на машине... там у нас произошёл половой акт. Спустя почти три года мой знакомый сказал, что видел меня в интернете. Это был ролик со свидания. В самом заголовке было указано, что оно закончилось сексом. Был шок, слёзы, истерика», — поделилась своей историей девушка.Сам Мартовский Лис заявил, что с Егором его связывают дружеские отношения, а их деятельность не противоречит закону. Журналистам удалось связаться с отцом Егора Шереметьева. Мужчина настаивает — сын не маньяк и не может записывать интим с девушками на камеру.
«Вы представляете для чего это делать нормальному человеку? Он не маньяк, он не может это делать. Я своего сына знаю, это были актрисы. Я бы человека, который клевещет… таких людей с негативом очень много. Это неправда», — заявил мужчина.Сам Егор от общения с журналистами отказался, а позже вовсе сбежал через черный ход. Примечательно, что еще в студенческие годы Егор сдавал свою однокомнатную квартиру за 700 рублей для так называемого «дожима» девочек. При этом сам проживал в ней же вместе со своей девушкой, на которой позже женился.
Эксперты студии призвали правоохранителей Новосибирска обратить внимание на секс-коучей и провести проверку в их отношении.