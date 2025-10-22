«Я не люблю Россию»: наркотики, отношения с Фараоном и биполярка. Как живет дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся
Внимание к биографии Алеси Кафельниковой, или, как её называют близкие, Леси Каф, впервые возникло в 2001 году — после громкого развода её родителей, теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Этот процесс активно освещала пресса, а имя маленькой Алеси впервые появилось в заголовках СМИ. 23 октября ей исполняется 27 лет. О том, как будущая модель пристрастилась к наркотикам и что известно о ее романе с рэпером Фараоном, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и семья Алеси КафельниковойАлеся Кафельникова родилась 23 октября 1998 года в семье олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Когда девочке исполнилось три года, родители развелись. Опасаясь, что бывшая жена увезёт дочь за границу, теннисист выплатил Тишковой два миллиона долларов отступных, чтобы та не претендовала на ребёнка.
До семи лет Алеся жила у бабушки и дедушки в Сочи. После этого вернулась в Москву, где окончила школу №1234, а также училась в частном пансионате в Англии. Девушка признавалась, что в школьные годы у нее было мало друзей.
Карьера модели и признание на международном уровнеВ 16 лет Алеся решила стать моделью, несмотря на категорическое несогласие отца. Она начала активно следить за внешностью, придерживаясь строгих диет. При росте 175 см её вес составлял всего 48 кг. По словам самой Кафельниковой, она не прибегала к экстремальным диетам, а просто исключила фастфуд и углеводы.
Карьера Алеси развивалась стремительно: она сотрудничала с Кирой Пластининой и Александром Тереховым, работала в агентстве Avant Models, участвовала в откровенных фотосессиях. Благодаря успешным фотосессиям и контракту с международным агентством Elite, снимки Кафельниковой появились в итальянском издании Vogue.
В 2015 году модель стала участницей Бала дебютанток журнала Tatler, после чего получила широкую известность. Позднее Алеся работала с мировыми брендами — Chanel, Valentino, Prada, и регулярно появлялась на Неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке.
Скандальные высказывания и отношение Кафельниковой к РоссииПомимо модельного бизнеса, Кафельникова активно ведёт социальные сети, где нередко высказывает личное мнение. Некоторые публикации Алеси вызвали общественный резонанс.
«Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают!», — писала модель.
Почему Алеся Кафельникова начала употреблять наркотикиВпервые наркотики Алеся попробовала во время учебы в Лондоне, когда отец не мог контролировать её жизнь. Девушка признавалась, что долго подавляла собственные желания, выполняя ожидания семьи.
«Всю жизнь я делала все, как хотел отец, душила собственные порывы, самые безобидные желания. Какую взбучку мне задали, когда я в детстве из любопытства побрила бритвенным станком руку! Будто я кого-то убила. Теперь настала долгожданная пора самой принимать решения», — рассказывала она.К употреблению запрещённых веществ её подтолкнуло болезненное расставание с Никитой Новиковым, сыном ресторатора Аркадия Новикова. Отношения закончились из-за измен молодого человека.
Отношения Алеси Кафельниковой и PharaohВ 2017 году Кафельникова познакомилась с рэпером Pharaoh (Глебом Голубиным). Девушка первой написала музыканту в соцсетях — вскоре между ними завязались отношения. Отец резко выступил против этого романа, считая, что Pharaoh употребляет наркотики.
«Как можно судить о человеке, не зная его? Глеб никогда при мне не матерился. И я никогда не видела его употребляющим. А сама я употребляла, но Глеб об этом не знал. В октябре 2017 года папа решил проверить меня на наркотики. Так он все узнал. Отец не мог успокоиться, винил во всем Глеба и сводил с ума фразой: "Сдай анализы"», — делилась Алеся.Он поставил дочь перед выбором: либо он, либо рэпер. В ответ Алеся переехала к Глебу, а Кафельников заблокировал её банковские карты. Когда музыканта не было рядом с девушкой, Алеся ходила на вечеринки и снова начала употреблять наркотики. Она вспоминала, что ее часто приглашали туда, где есть запрещенные вещества. Летом 2017 года она попала в больницу с передозировкой.
«Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад! Наркотики», — заявил Евгений.Pharaoh вскоре расстался с Алесей, заявив, что не готов нести ответственность за ее жизнь. Позже Кафельникова признала, что частично виновата в разрыве отношений, так как она не могла сидеть дома. После расставания с музыкантом Алеся прошла курс реабилитации в психиатрической клинике Санкт-Петербурга. Врачи диагностировали у неё биполярное расстройство и психоз.
Новая жизнь, брак и материнствоПомимо модельной деятельности, Алеся пробовала себя в медиа. В 2016 году она стала соведущей Андрея Малахова в программе «Пусть говорят». В 2017 году снялась в короткометражке «В кругу своих» и фильме «Хайп».
В 2019 году телеканал «Пятница!» предлагал ей участие в реалити-шоу «Пацанки», но модель отказалась. Позже она записала песню, посвященную бывшему возлюбленному Pharaoh.
Осенью 2020 года Алеся познакомилась с бизнесменом Георгием Петришиным, ранее состоявшим в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой. Их встреча произошла в ресторане: мужчина подошёл к Алесе и попросил номер телефона.
В мае 2021 года пара поженилась, а через два месяца у них родилась дочь Киара. После родов Алеся быстро восстановила форму без строгих диет и вернулась к работе. Сегодня Кафельникова сотрудничает с ведущими мировыми брендами и регулярно появляется на обложках Marie Claire, Elle и других изданий. В 2024 году она вновь стала лицом международных кампаний и дефиле Dsquared2.
Отношения Кафельниковой с родителямиНесмотря на прошлые конфликты, в 2020 году Алеся заявила, что наладила отношения с отцом, хотя старается держать дистанцию.
«Как только впускаю папу в свою жизнь, мне становится больно, если он во мне разочаровывается или когда говорит, что я делаю что-то не так. А мне нужно, чтобы меня постоянно поддерживали. Тогда мне хочется быть лучше», — говорила модель.Мать Алеси, Мария Тишкова, в феврале отметила, что не виделась с дочерью два года, общаясь с ней только через мессенджеры. При этом она подчеркнула: отношения с Алесей улучшились, хотя к зятю Тишкова относится холодно.