22 октября 2025, 13:08

Алеся Кафельникова (фото: Instagram* / kafelnikova_a)

Внимание к биографии Алеси Кафельниковой, или, как её называют близкие, Леси Каф, впервые возникло в 2001 году — после громкого развода её родителей, теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой. Этот процесс активно освещала пресса, а имя маленькой Алеси впервые появилось в заголовках СМИ. 23 октября ей исполняется 27 лет. О том, как будущая модель пристрастилась к наркотикам и что известно о ее романе с рэпером Фараоном, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Алеси Кафельниковой Карьера модели и признание на международном уровне

Скандальные высказывания и отношение Кафельниковой к России Почему Алеся Кафельникова начала употреблять наркотики Отношения Алеси Кафельниковой и Pharaoh Новая жизнь, брак и материнство Отношения Кафельниковой с родителями Алеся Кафельникова сегодня

Ранние годы и семья Алеси Кафельниковой

Карьера модели и признание на международном уровне



Алеся Кафельникова с отцом (фото: Instagram* / kafelnikova_a)



Скандальные высказывания и отношение Кафельниковой к России

«Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают!», — писала модель.

Почему Алеся Кафельникова начала употреблять наркотики

«Всю жизнь я делала все, как хотел отец, душила собственные порывы, самые безобидные желания. Какую взбучку мне задали, когда я в детстве из любопытства побрила бритвенным станком руку! Будто я кого-то убила. Теперь настала долгожданная пора самой принимать решения», — рассказывала она.

Алеся Кафельникова (фото: Instagram* / kafelnikova_a)



Отношения Алеси Кафельниковой и Pharaoh

«Как можно судить о человеке, не зная его? Глеб никогда при мне не матерился. И я никогда не видела его употребляющим. А сама я употребляла, но Глеб об этом не знал. В октябре 2017 года папа решил проверить меня на наркотики. Так он все узнал. Отец не мог успокоиться, винил во всем Глеба и сводил с ума фразой: "Сдай анализы"», — делилась Алеся.

«Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад! Наркотики», — заявил Евгений.

Новая жизнь, брак и материнство

Алеся Кафельникова (фото: Instagram* / kafelnikova_a)



Отношения Кафельниковой с родителями

«Как только впускаю папу в свою жизнь, мне становится больно, если он во мне разочаровывается или когда говорит, что я делаю что-то не так. А мне нужно, чтобы меня постоянно поддерживали. Тогда мне хочется быть лучше», — говорила модель.

Алеся Кафельникова сегодня