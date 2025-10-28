«Ты даже в таком виде сексуальна»: 22-летняя Диана стала инвалидом из-за связи с женатым и впервые раскрыла правду на шоу «Малахов»
31 октября 2024 года в Красноярске произошла трагедия. 22-летняя Диана Кутырева выпала из окна шестого этажа. Девушка получила тяжёлые травмы и переломы, перенесла кому и несколько сложных операций. Чудом выжив, она теперь прикована к инвалидной коляске. В случившемся Диана обвиняет своего бывшего возлюбленного Константина — однако мужчина до сих пор не понёс никакого наказания. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
«Он говорил, что свободен»: как начались их отношенияВ эфире программы «Малахов» Диана рассказала, что уже год передвигается на инвалидной коляске. По её словам, на момент падения рядом с ней находился бывший молодой человек — женатый мужчина, который старше её на двадцать лет. Девушка утверждает, что Константин изначально обманул её, представившись свободным. Он ухаживал за ней, дарил цветы и проявлял заботу.
«А через несколько месяцев он сказал: "Я живу с девушкой. Мы с ней расстались, просто пока живём вместе, пока она не переехала"», — рассказала Диана.Сначала она отнеслась к этому с пониманием — решила, что «бывшей» просто некуда пойти. Но спустя ещё несколько месяцев Константин признался, что на самом деле женат. Несмотря на обман, девушка простила его: к тому времени она уже была сильно влюблена.
Ревность и вспышки агрессииПозже, по словам Дианы, мужчина стал проявлять ревность и терять самообладание.
«Когда я сидела в ресторане с сестрой в Иркутске, сказала ему, что прилечу в пятницу, но взяла билет на воскресенье. Он начал кричать и вести себя неадекватно», — вспоминает девушка.После этого Константин признался, что начал принимать тестостероновые препараты, из-за которых у него появилась агрессия. Диана уточнила, что до трагедии он никогда не поднимал на неё руку.
Судьбоносное утро: что произошло 31 октябряУтром 31 октября Диана ждала Константина. Она призналась, что чувствовала сильную тахикардию и общее недомогание. Позвонив мужчине, услышала голос его жены. Между женщинами произошёл конфликт, и уже через 40 минут Константин был у подъезда — начал выламывать дверь.
Когда Константин зашел в квартиру, он начал избивать девушку и облил её холодной водой. Диана подошла к окну и снова закричала.
«Он раз толкнул, два толкнул, а на третий раз я просто выпала. Когда лежала на земле, я даже не поняла, что произошло», — вспоминает пострадавшая.После падения мужчина выбежал на улицу, накрыл девушку пледом и вызвал помощь.
«Моя жизнь разрушена»: последствия трагедииСегодня Диана живёт с тяжёлыми последствиями той ночи.
«Из-за одного мужчины моя жизнь просто разрушена. Я теперь не могу иметь детей, ходить в туалет без помощи, выйти одна на улицу. А человек, из-за которого всё это случилось, до сих пор на свободе», — заявила она.Кроме того, по словам девушки, Константин удалил все переписки и совместные фотографии с её телефона, который он забрал, когда она пыталась позвонить семье и рассказать о насилии.
Мужчина пришёл в больницу и повёл себя неадекватноПосле происшествия Диана находилась в тяжёлом состоянии в больнице. Константин, по её словам, пришёл её навестить.
«Он облизал мне шею и сказал: "Кутырева, ты даже в таком виде сексуальна”. Я тогда лежала в памперсах», — вспоминает девушка.Проверки по факту её заявлений проведены не были, уголовное дело так и не возбудили.
Версия Константина: «Она сама подошла к окну»Сам Константин категорически отрицает обвинения. Он утверждает, что Диана была эмоционально нестабильна и ранее он даже спасал её.
«Я снял видео, где спрашиваю: "Диана, ты почему кричишь? Мне уйти из квартиры?" На видео она топлес, и видно, что побоев нет», — заявил он.Мужчина пояснил, что снял видео, чтобы обезопасить себя — опасался, что девушка может его «подставить».
«Я просто кричал: зачем ты это сделала?» — сказал Константин.Он также обвинил Диану в употреблении наркотиков, но при этом подчеркнул, что «любил её и относился по-душевному».
«Если я и виноват, то только в том, что не усмотрел за ней», — заявил он.Следственный комитет отказал Диане Кутыревой в возбуждении уголовного дела против бывшего партнёра.