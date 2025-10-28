«Ты даже в таком виде сексуальна»: 22-летняя Диана стала инвалидом из-за связи с женатым и впервые раскрыла правду на шоу «Малахов»

28 октября 2025, 13:31

Диана Кутырева (фото: кадр из программы «Малахов»)

31 октября 2024 года в Красноярске произошла трагедия. 22-летняя Диана Кутырева выпала из окна шестого этажа. Девушка получила тяжёлые травмы и переломы, перенесла кому и несколько сложных операций. Чудом выжив, она теперь прикована к инвалидной коляске. В случившемся Диана обвиняет своего бывшего возлюбленного Константина — однако мужчина до сих пор не понёс никакого наказания. Подробнее ​об этом расскажет «Радио 1».





Содержание «Он говорил, что свободен»: как начались их отношения Ревность и вспышки агрессии Судьбоносное утро: что произошло 31 октября «Моя жизнь разрушена»: последствия трагедии Мужчина пришёл в больницу и повёл себя неадекватно Версия Константина: «Она сама подошла к окну»

«Он говорил, что свободен»: как начались их отношения

«А через несколько месяцев он сказал: "Я живу с девушкой. Мы с ней расстались, просто пока живём вместе, пока она не переехала"», — рассказала Диана.

Ревность и вспышки агрессии

«Когда я сидела в ресторане с сестрой в Иркутске, сказала ему, что прилечу в пятницу, но взяла билет на воскресенье. Он начал кричать и вести себя неадекватно», — вспоминает девушка.

Судьбоносное утро: что произошло 31 октября

Диана и Константин (фото: кадр из программы «Малахов»)

«Он раз толкнул, два толкнул, а на третий раз я просто выпала. Когда лежала на земле, я даже не поняла, что произошло», — вспоминает пострадавшая.

«Моя жизнь разрушена»: последствия трагедии

«Из-за одного мужчины моя жизнь просто разрушена. Я теперь не могу иметь детей, ходить в туалет без помощи, выйти одна на улицу. А человек, из-за которого всё это случилось, до сих пор на свободе», — заявила она.

Диана Кутырева (фото: кадр из программы «Малахов»)



Мужчина пришёл в больницу и повёл себя неадекватно

«Он облизал мне шею и сказал: "Кутырева, ты даже в таком виде сексуальна”. Я тогда лежала в памперсах», — вспоминает девушка.

Версия Константина: «Она сама подошла к окну»

«Я снял видео, где спрашиваю: "Диана, ты почему кричишь? Мне уйти из квартиры?" На видео она топлес, и видно, что побоев нет», — заявил он.

«Я просто кричал: зачем ты это сделала?» — сказал Константин.

«Если я и виноват, то только в том, что не усмотрел за ней», — заявил он.