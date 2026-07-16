Сексолог объяснила, о чем говорит желание слышать оскорбления в постели

16 июля 2026, 17:33

Фото: iStock/proud_natalia

Сексологи отмечают, что жестокие предпочтения и оскорбления в сексуальной жизни иногда выбирают люди с пережитым травмирующим опытом. В интимной обстановке они могут чувствовать контроль над ситуацией, где прежде ощущали беспомощность.





Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что желание слышать оскорбления во время близости само по себе не означает ни психическое расстройство, ни тайную нехватку агрессии в обычной жизни.





«Не нужно сразу собирать консилиум и выяснять, кто кого недолюбил в детстве. Сексуальная фантазия вообще не обязана быть официальным пресс-релизом личности, если мы не говорим про сексуальные девиации. В норме порой возбуждает не само унижение, а запретность, эмоциональная интенсивность, игра с властью, возможность временно отдать контроль или, наоборот, управлять заранее согласованным сценарием», — сказала она.

«Психика многогранна и не всему, что происходит в спальне, нужно придавать тревожное значение. Иногда подобные фантазии действительно могут быть связаны с прошлым опытом, в том числе болезненным. Но автоматически делать такой вывод нельзя. Не каждая фантазия являет собой травму, не каждая грубая фраза — это симптом и не каждый любитель ролевых игр тайно страдает от дефицита агрессии в офисе», — отметила сексолог.