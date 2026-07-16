Сексолог объяснила, о чем говорит желание слышать оскорбления в постели
Сексологи отмечают, что жестокие предпочтения и оскорбления в сексуальной жизни иногда выбирают люди с пережитым травмирующим опытом. В интимной обстановке они могут чувствовать контроль над ситуацией, где прежде ощущали беспомощность.
Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что желание слышать оскорбления во время близости само по себе не означает ни психическое расстройство, ни тайную нехватку агрессии в обычной жизни.
«Не нужно сразу собирать консилиум и выяснять, кто кого недолюбил в детстве. Сексуальная фантазия вообще не обязана быть официальным пресс-релизом личности, если мы не говорим про сексуальные девиации. В норме порой возбуждает не само унижение, а запретность, эмоциональная интенсивность, игра с властью, возможность временно отдать контроль или, наоборот, управлять заранее согласованным сценарием», — сказала она.По словам эксперта, человек может быть в жизни вежливым, успешным и оплачивать коммуналку до десятого числа, а в постели хотеть совсем другой драматургии.
«Психика многогранна и не всему, что происходит в спальне, нужно придавать тревожное значение. Иногда подобные фантазии действительно могут быть связаны с прошлым опытом, в том числе болезненным. Но автоматически делать такой вывод нельзя. Не каждая фантазия являет собой травму, не каждая грубая фраза — это симптом и не каждый любитель ролевых игр тайно страдает от дефицита агрессии в офисе», — отметила сексолог.
Она добавила. что смотреть нужно не на саму фантазию, а на то, приносит ли она человеку, находящемуся рядом, удовольствие, или наоборот, вызывает стыд, страх, потерю контроля и ощущение, что он вынужден участвовать в том, чего на самом деле не хочет.