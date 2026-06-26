Сексологи назвали общую для мужчин и женщин привычку после близости

26 июня 2026, 07:17

Фото: iStock/M-Production

Сексологи Бекки Крэпсли-Фокс и Аннабель Найт рассказали, какая привычка после интимной близости одинаково нравится мужчинам и женщинам. По словам специалисток, речь идет о поцелуе сразу после орального секса, без паузы на то, чтобы умыться или вытереть лицо. Об этом сообщает Metro.