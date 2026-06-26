Сексологи назвали общую для мужчин и женщин привычку после близости
Сексологи Бекки Крэпсли-Фокс и Аннабель Найт рассказали, какая привычка после интимной близости одинаково нравится мужчинам и женщинам. По словам специалисток, речь идет о поцелуе сразу после орального секса, без паузы на то, чтобы умыться или вытереть лицо. Об этом сообщает Metro.
Как пояснила Крэпсли-Фокс, многим такая форма контакта кажется особенно значимой, поскольку подчеркивает принятие партнера и усиливает чувство близости. Найт добавила, что подобный жест делает момент более страстным и помогает сохранить эмоциональную связь.
При этом эксперты отметили, что не всем людям комфортен такой уровень телесной откровенности. По словам Крэпсли-Фокс, отношение к подобной близости у всех разное, и часть пар может воспринимать ее неловко.
Сексологи напомнили и о рисках для здоровья. Они указали, что инфекции, передающиеся половым путем, могут распространяться уже во время орального секса, а гонорея и хламидиоз способны затрагивать рот и горло. Если у человека есть сомнения или тревожные симптомы, специалисты советуют пройти обследование.
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