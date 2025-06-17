Депутат ГД Милонов предложил продавать интимные товары только по рецепту
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой о том, чтобы товары интимного назначения продавались только по рецепту врача. По его мнению, такая продукция негативно влияет на общество и может способствовать снижению уровня рождаемости. Об этом пишет «Абзац».
Милонов подчеркнул, что интимные товары, как правило, реализуются в специализированных магазинах, и выразил убеждение, что их свободная продажа недопустима.
«Если это что-то необходимое для человека, пускай врач выписывает рецепт на эти «аксессуары», если он считает, что у человека есть какое-то расстройство», – отметил депутат.
Он также добавил, что считает такие товары вредными и ненужными, утверждая, что их распространение развращает общество и влияет на его ценности.
«Я считаю, что, в принципе, если этих магазинов не будет в нашей стране, будет хорошо», – резюмировал Милонов.
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