Милонов предложил бороться с оголением на улице
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поручить правоохранителям бороться с оголением на улице. Об этом сообщает RT.
«Прошу вас выработать рекомендации для патрульно-постовой службы полиции в части проведения соответствующих мероприятий по искоренению оголения на улице», — передает издание текст письма Милонова.
Документ был отправлен главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Согласно тексту письма, Милонов предлагает при первом случае ограничится устным предупреждением. В дальнейшем гражданам при оголении будет грозить административная ответственность.
Милонов подчеркнул, что оголенные граждане понимают общий уровень культуры в стране до поселения папуасов амазонских джунглей. Контроль над этим должны будут вести сотрудники ППС.