Диетолог назвал продукты, способные ухудшить сон

10 сентября 2026, 07:28

Диетолог заявила, что фастфуд, жареное, сосиски, колбасы, сыр и красное мясо мешают сну

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Диетолог Андрей Бобровский посоветовал не включать в поздний ужин фастфуд, жареную пищу, колбасы, сосиски, сыр и красное мясо. Такая еда долго переваривается и может спровоцировать изжогу и ощущение тяжести во время отдыха. Об этом сообщает «Абзац».