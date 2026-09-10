Диетолог назвал продукты, способные ухудшить сон
Диетолог Андрей Бобровский посоветовал не включать в поздний ужин фастфуд, жареную пищу, колбасы, сосиски, сыр и красное мясо. Такая еда долго переваривается и может спровоцировать изжогу и ощущение тяжести во время отдыха. Об этом сообщает «Абзац».
Специалист добавил, что вечером стоит отказаться от острых блюд, цитрусовых, томатов, сладкой выпечки, конфет и винограда. Специи способны усилить дискомфорт, а избыток сахара мешает организму настроиться на ночной отдых.
При чувстве голода перед сном Бобровский рекомендовал выбрать легкий перекус. Подойдут кефир, йогурт без добавок, творог либо теплое молоко. В небольшом количестве можно съесть орехи, семечки, яйцо, курицу или индейку.
Помочь заснуть могут и простые привычки: проветрить комнату, приглушить свет, убрать телефон хотя бы за полчаса до сна и не пить вечером кофе, крепкий чай и энергетики. Регулярный режим — отход ко сну и пробуждение примерно в одно и то же время — тоже помогает организму быстрее настроиться на отдых.
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