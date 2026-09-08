Диетолог раскрыла неочевидную опасность сладких газированных напитков

08 сентября 2026, 14:26

Диетолог Соломатина: сладкая газировка способствует образованию жира на животе

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Сладкие газированные напитки при частом употреблении способствуют образованию жира в области живота. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт пояснила, что газ ускоряет всасывание глюкозы, из-за этого увеличивается выработка инсулина, который в переизбытке превращается в жир. Кроме того, газировка очень калорийная, а из-за сладкого вкуса вызывает привыкание.





«Все это со временем приводит к образованию жира в области живота. Когда в организме наблюдается переизбыток сахара, здоровые бактерии, отвечающие за нормальный микробиом, остаются в меньшинстве и хуже работают, что ухудшает кровоток и поступление кислорода в мозг», — уточнила Соломатина.

«Иммунной системе требуется полноценный белок как строительный материал для защитных клеток иммунитета, полезные жиры из растительных масел и рыбы для поддержания клеточных мембран и усвоения витаминов, а также овощи, фрукты и зелень как естественные источники антиоксидантов и микронутриентов», — подчеркнула специалист.