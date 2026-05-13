«Смерть или жизнь в инвалидности»: Врач рассказала о рисках откладывания лечения гипертонии

13 мая 2026, 12:11

Врач Глезер: откладывание лечения гипертонии может обернуться смертью

Вам прописали лекарства от давления, но вы решили: «потерплю, вдруг само пройдёт»? Вы не одиноки. Масштабное исследование в России показало шокирующий разрыв между рекомендацией врача и реальным началом лечения.





Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» объяснила, чем оборачивается для сосудов это опасное промедление.





«Страх перед пожизненным приёмом таблеток — одна из главных причин инвалидизации и смерти от гипертонии. Люди годами глушат головную боль, «сбивают» давление при первых симптомах и бросают лечение, как только цифры приходят в норму. Результат всегда один: болезнь прогрессирует незаметно. Когда у пациентов в России спросили, когда они стали постоянно принимать лекарства после того, как им сказали, что давление повышено, среднее время — 7 лет. Представьте, что за 7 лет происходит с сосудами, сердцем, почками», — поделилась эксперт.

«Это постоянное лечение. Бояться его не нужно. Это так же, как люди встают утром, чистят зубы, бреются. Лекарства, которые мы сейчас используем, безопасны. Есть большой выбор, можно поменять одно на другое, но надо принимать постоянно, иначе все откатывается назад», — пояснила она.

«Представьте себе инсульт или инфаркт. Если не смерть, то жизнь в инвалидности. Потеряешь намного больше. Бездействие — это плохо, надо реально смотреть на риск», — заключила врач.