Врач тайно сделал тысячи фото голых пациенток и поплатился
В Германии врач тайно снимал голых пациенток во время приема и поплатился. Об этом пишет местная газета Bild.
По версии следствия, 43-летний Ханно Х. из Нижней Саксонии работал в клинике в Анкуме и в собственном медцентре в Брамше. В период с 2018 по 2022 год он заставлял женщин раздеваться под предлогом «лечения подвижности», а затем фотографировал их с помощью смартфона, который делал автоматические снимки.
Среди пострадавших нашлись и несовершеннолетние, самой младшей из них было десять лет. Одна из пациенток заметила телефон в процедурном кабинете и обратилась в полицию. При обыске правоохранители изъяли тысячи изображений, многие из которых были сфокусированы на интимных зонах без медицинского обоснования.
Известно, что доктор страдал психическим расстройством, какое-то время лечился в психиатрической клинике и не работал с 2022 года. Однако судья отказался направлять его в соответствующие учреждения, приговорив к пяти с половиной годам лишения свободы. Осужденному также пожизненно запретили оказывать помощь женщинам и девочкам.
