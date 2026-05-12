Россиянка начала «гнить заживо» из-за ошибки врачей
Жительница города Бокситогорска Ленинградской области начала «гнить заживо» из-за ошибки врачей. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.
Летом 2025 года женщина сломала ногу. Ее прооперировали, установив металлический винт. Однако вместо выздоровления нога начала опухать, на теле появился дерматит, а раны долго не заживали.
В феврале 2026 года медики извлекли винт, объяснив реакцию организма аллергией на металл, но состояние пациентки не улучшилось. В апреле женщина обратилась в петербургскую клинику, где сделали МРТ. Там выяснилось, что внутри ноги осталась металлическая стружка и части конструкции.
По словам пациентки, в Бокситогорской больнице ее жалобы игнорировали, а ухудшение самочувствия списывали на сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет. Однако обследования этот диагноз не подтвердили.
Сейчас пострадавшая находится в Бокситогорской межрайонной больнице и пытается добиться смены лечащего врача. Ей также необходима новая операция в институте имени Мечникова. Однако из-за большой очереди ее могут провести только в сентябре, а промедление грозит инвалидностью.
