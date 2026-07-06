«Любовь не исчезает»: Россиянам назвали главное правило долгого и благополучного брака

06 июля 2026, 16:27

Многодетная мать Канчели: в браке главное — уступать друг другу

Фото: istockphoto/ielanum

В России 8 июля отмечается один из самых трогательных и нежных праздников — День семьи, любви и верности. Он приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, чья история стала символом супружеской верности.





Многодетная мать, эксперт Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Канчели в беседе с «Радио 1» заявила, что главная сила праздника — в том, чтобы подавать пример тем, кто только собирается встать на этот путь. А массовые городские мероприятия работают эффективнее абстрактных бесед о ценностях.





«Наглядные примеры — когда люди видят семьи вживую, а не на экранах телевизора — именно это воспитывает», — сказала она.

«Любовь важна, она в основе, но потом она перерастает во взаимное уважение. Люди узнают друг друга глубже, но проблема уступания никуда не девается. Надо садиться и говорить об этом, а не писать, не намекать. Семья — это не соло. Это двое, которые все обсуждают», — объяснила многодетная мать.

«Если всё стабильно и нет конфликтов, то и роста не будет. Ступеньку к росту дает конфликт. Надо учиться относиться к этому нормально. Конечный итог у всех один — хорошие отношения и семья. К этому мы все идем», — резюмировала Канчели.