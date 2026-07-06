В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

06 июля 2026, 09:13

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой ввести по всей России единовременную выплату для супругов, проживших в официальном браке 50 лет. Предлагаемая сумма — 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.