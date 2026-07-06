В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака
Председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой ввести по всей России единовременную выплату для супругов, проживших в официальном браке 50 лет. Предлагаемая сумма — 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Свое обращение парламентарий направила министру труда Антону Котякову. Буцкая предложила рекомендовать регионам единый порядок поздравления семейных пар, отмечающих золотую свадьбу, и закрепить минимальный ориентир по размеру такой поддержки.
По ее мнению, выплату стоит индексировать, чтобы она не теряла актуальности со временем. Для следующих юбилейных дат сумму, как считает депутат, следует увеличивать пропорционально.
Буцкая напомнила, что в части российских регионов подобные меры уже действуют. Она полагает, что долгий официальный союз заслуживает общественного признания, а единый подход к таким выплатам поможет укрепить уважение к семейным ценностям.
Первый год совместной жизни называют ситцевой свадьбой, второй — бумажной, третий — кожаной, а четвёртый — льняной. Пятилетие — это деревянная свадьба, шесть лет — чугунная, семь — медная, восемь — жестяная, девять — фаянсовая. Десятую годовщину называют оловянной или розовой свадьбой. Одиннадцать лет — стальная свадьба, двенадцать — никелевая, тринадцать — кружевная, или ландышевая, четырнадцать — агатовая, а пятнадцать лет — хрустальная, или стеклянная свадьба.
Шестнадцатую годовщину называют топазовой, семнадцатую — розовой, восемнадцатую — бирюзовой, девятнадцатую — гранатовой. Двадцать лет совместной жизни — это фарфоровая свадьба. Двадцать один год называют опаловой свадьбой, двадцать два — бронзовой, двадцать три — берилловой, двадцать четыре — атласной. Двадцать пять лет — это серебряная свадьба. Затем идут нефритовая свадьба на двадцать шесть лет, свадьба красного дерева на двадцать семь лет, никелевая на двадцать восемь, бархатная на двадцать девять и жемчужная на тридцать лет.
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