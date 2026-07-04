Обнаглевшая свинья в квартире разрушила брак москвичей
В Москве семейная пара разводится из-за свиньи, которую им подарили друзья. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
На годовщину свадьбы знакомые решили удивить супругов необычным презентом — мини-пигом. Однако поросёнок по кличке Хавронья за два с половиной года вырос до 50 килограммов и начал уничтожать всё вокруг: мебель, плинтусы, паркет и покой хозяев.
Уютная студия превратилась в свинарник. Коллеги женщины стали делать ей замечания, что от неё пахнет хлевом. Конфликт достиг пика, когда свинья заняла супружескую кровать, а муж не выразил никакого недовольства.
Жена предлагала отдать Хавронью в зоопарк или на ферму, устраивала скандалы и в итоге поставила ультиматум: выбрать между ней и поросёнком. Муж предпочёл свинью. Сейчас пара находится в процессе развода.
Читайте также: