21 ноября 2026, 06:21

Зоопсихолог Капустина: кошка может перестать пользоваться лотком из-за стресса

Фото: iStock/FabrikaCr

Если взрослая кошка перестала пользоваться лотком, причина может крыться в пережитом стрессе, переменах в привычной обстановке или испортившихся отношениях с другими домашними животными. Такое объяснение дала зоопсихолог Светлана Капустина.





По ее словам, которые приводит издание NEWS.ru, когда питомец резко меняет привычное поведение, это также может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Поэтому первым делом кошку нужно показать ветеринару. Многие болезни у этих животных протекают незаметно, и именно смена поведения становится их явным признаком.



Если же здоровье в порядке, стоит присмотреться к поведенческим факторам. Капустина уточнила, что кошку мог кто-то напугать во время нахождения в лотке. У нее также могли измениться бытовые условия или испортиться отношения с другими питомцами.

«В любом случае таким поведением животное пытается привлечь внимание и подает сигнал, что что-то у нее не так», — подчеркнула зоопсихолог.