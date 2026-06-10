«Сердце может отказать»: Стало известно, чем опасен секс летом

10 июня 2026, 18:27

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Лето — время любви и отпусков, но врачи предупреждают о скрытой угрозе. Повышенная температура окружающей среды заставляет сердце работать интенсивнее, а секс добавляет еще одну нагрузку. Для людей с недиагностированными проблемами сердца и сосудов такой «горячий» микс может закончиться инфарктом или инсультом.





Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» объяснила, что получить инфаркт во время секса летом — все же низкая вероятность.





«Если вы здоровый человек вероятность крайне низкая. Но если собрать набор из жары, обезвоживания, алкоголя, гипертонии, то ваше сердце может сказать "извините, что без стука". Опасен обычно не секс, а идея устроить триатлон на фоне перегрева», — предупредила она.

«И то, и другое считается нормальным. Секс — это физическая нагрузка, и все упирается в самочувствие человека», — отметила Арутюнян.