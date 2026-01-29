«Облысение и педикулез»: дерматолог предупредила об опасности редкого мытья головы

29 января 2026, 13:12

Дерматолог Мухина: немытая голова крайне опасна для здоровья

Фото: iStock/Thiago Santos

Редкое мытье головы может привести к проблемам с кожей и выпадению волос. Об этом предупредила врач-дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.





Она отметила, что немытая голова может привести к анемии, алопеции и педикулезу в тяжелой форме. Кроме того, из-за редкого мытья происходит расширение сосудов и интоксикация всего организма.





«Это происходит потому, что потовые железы на голове тоже отвечают за выведение токсинов из организма наравне с почками. Когда кожное сало накапливается на поверхности головы, начинается обратный процесс, и оно впитывается обратно в луковицы», — пояснила Мухина в разговоре с «Вечерней Москвой».

