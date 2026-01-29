«Облысение и педикулез»: дерматолог предупредила об опасности редкого мытья головы
Редкое мытье головы может привести к проблемам с кожей и выпадению волос. Об этом предупредила врач-дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Она отметила, что немытая голова может привести к анемии, алопеции и педикулезу в тяжелой форме. Кроме того, из-за редкого мытья происходит расширение сосудов и интоксикация всего организма.
«Это происходит потому, что потовые железы на голове тоже отвечают за выведение токсинов из организма наравне с почками. Когда кожное сало накапливается на поверхности головы, начинается обратный процесс, и оно впитывается обратно в луковицы», — пояснила Мухина в разговоре с «Вечерней Москвой».
По словам специалиста, при сухой коже головы мыть ее с шампунем можно раз в пять дней, а при жирной коже — каждый день. Ополаскивать волосы проточной водой можно ежедневно.
Мухина предупредила, что грязная голова может привести к проблемам с кожей, таким как фолликулит, себорейный дерматит или атерома.
В свою очередь врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала Москве 24, что сохранить здоровье кожи зимой помогут увлажняющая сыворотка, а также кремы с гиалуроновой кислотой и натуральными маслами.
Зимой кожа лица сильнее сохнет из-за отопления в помещениях и перепадов температуры. Поэтому она нуждается в интенсивном увлажнении.
«Для этого важно правильно выбрать крем для ежедневного ухода. В его составе обязательно должны быть гиалуроновая кислота, церамиды, а также натуральные масла, например жожоба и ши. Еще важным компонентом является диметикон, который позволяет сохранить влагу», — уточнила специалист.
Дерматолог добавила, что перед кремом необходимо наносить увлажняющую сыворотку. Умываться в зимнее время лучше пенками, поскольку они деликатно очищают кожу, не пересушивая ее.