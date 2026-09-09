«Серьезные последствия»: Врач перечислила сочетания продуктов, которые вызывают изжогу и развитие панкреатита

09 сентября 2026, 16:55

Врач Бережная: водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем вызывает изжогу

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Вопросы пищевой совместимости и реакции организма на привычные блюда остаются одной из самых обсуждаемых тем в диетологии. Даже, казалось бы, безобидные гастрономические сочетания способны запускать механизмы, ведущие к острым воспалительным процессам и хроническому дискомфорту.





Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» перечислила сочетания продуктов, которые вызывают изжогу и развитие панкреатита.





«Это спиртное, водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. Это очень жесткое сочетание, которое может вызывать серьезные заболевания», — сказала эксперт.