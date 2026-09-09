«Серьезные последствия»: Врач перечислила сочетания продуктов, которые вызывают изжогу и развитие панкреатита
Врач Бережная: водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем вызывает изжогу
Вопросы пищевой совместимости и реакции организма на привычные блюда остаются одной из самых обсуждаемых тем в диетологии. Даже, казалось бы, безобидные гастрономические сочетания способны запускать механизмы, ведущие к острым воспалительным процессам и хроническому дискомфорту.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» перечислила сочетания продуктов, которые вызывают изжогу и развитие панкреатита.
«Это спиртное, водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. Это очень жесткое сочетание, которое может вызывать серьезные заболевания», — сказала эксперт.Она добавила, что также вызвать изжогу могут переедания и стресс.
«Чтобы понять, что вызывает дискомфорт, надо завести пищевой дневник: разделить листочек на две части, с одной стороны писать, что съели и в какое время, а в другом столбце — ощущения от этого продукта. Дальше сопоставить и выявить продукты, вызывающие дискомфорт», — посоветовала Бережная.
Диетолог напомнила, что важно обращаться к специалистам, потому что изжога может быть проявлением тяжелого заболевания.