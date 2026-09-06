Диетолог рассказал, кому противопоказаны баклажаны
Баклажаны имеют ряд серьёзных противопоказаний. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.
Эксперт отметил, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом следует либо полностью исключить этот овощ из рациона, либо значительно сократить его потребление. Основная угроза от баклажанов заключается в соланине — токсичном веществе, которое образуется в перезрелых плодах с бурой или сильно потемневшей кожурой. Соланин может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, приводить к диарее, тошноте и повреждению тканей.
Поляков категорически не рекомендует баклажаны людям с язвой желудка, гастритом, панкреатитом в стадии обострения, синдромом раздражённого кишечника и болезнью Крона. По его мнению, клетчатка и другие вещества в составе баклажанов могут усилить боль и газообразование. Кроме того, баклажаны могут вызывать аллергические реакции у людей, чувствительных к паслёновым.
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