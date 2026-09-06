Диетолог рассказал, кому противопоказаны баклажаны

06 сентября 2026, 08:14

Диетолог Поляков: Баклажаны противопоказаны при наличии проблем с ЖКТ

Фото: iStock/Magone

Баклажаны имеют ряд серьёзных противопоказаний. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.