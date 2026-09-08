Диетолог высказалась о сложностях лечения пациентов со «сверхожирением»

08 сентября 2026, 09:55

Диетолог Разаренова: людей со «сверхожирением» лучить сложно

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Пациентов со «сверхожирением» лечить сложнее, поскольку у них много сопутствующих заболеваний. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей она отметила, что у людей с выраженной степенью ожирения есть большие проблемы со здоровьем, в том числе сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и синдром обструктивного апноэ.





«Все это вкупе усложняет как снижение веса, потому что у человека будут возникать на фоне сопутствующих заболеваний ряд определенных ограничений, так и какие-то более ускоренные пути решения проблем ожирения, такие как бариатрическая операция, из-за повышенных анестезиологических рисков», — пояснила Разаренова.

«Когда человек жует, повышается концентрация, и он чувствует себя бодрее. Жевание резинки во время монотонной работы улучшает внимание и скорость реакции. Жвачка — самый простой способ реализовать это в офисе или за рулем», — отметила специалист.