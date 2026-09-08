Диетолог высказалась о сложностях лечения пациентов со «сверхожирением»
Диетолог Разаренова: людей со «сверхожирением» лучить сложно
Пациентов со «сверхожирением» лечить сложнее, поскольку у них много сопутствующих заболеваний. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она отметила, что у людей с выраженной степенью ожирения есть большие проблемы со здоровьем, в том числе сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и синдром обструктивного апноэ.
«Все это вкупе усложняет как снижение веса, потому что у человека будут возникать на фоне сопутствующих заболеваний ряд определенных ограничений, так и какие-то более ускоренные пути решения проблем ожирения, такие как бариатрическая операция, из-за повышенных анестезиологических рисков», — пояснила Разаренова.
Тем временем заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала Москве 24, что немного снизить вес и придать бодрости поможет жевательная резинка.
«Когда человек жует, повышается концентрация, и он чувствует себя бодрее. Жевание резинки во время монотонной работы улучшает внимание и скорость реакции. Жвачка — самый простой способ реализовать это в офисе или за рулем», — отметила специалист.
Залетова уточнила, что жвачка не сжигает жир и не ускоряет метаболизм, но она занимает рот и дает вкус без поступления калорий. Поэтому для людей, склонных есть от скуки или на фоне стресса, резинка может заменить перекусы. Она посоветовала выбирать варианты без сахара, но с ксилитом, который подавляет размножение бактерий в полости рта.