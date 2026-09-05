Диетолог раскрыла способ справиться с постоянным голодом после еды
Постоянное чувство голода может быть связано с недостаточной питательностью выбираемых блюд. Об этом сообщила диетолог Федерика Амати, передает Yahoo.
Специалист отмечает, что одним из самых эффективных изменений в питании является увеличение потребления клетчатки и включение в рацион растительных продуктов. Клетчатка, как объяснила Амати, способствует замедлению пищеварения, улучшает состояние микрофлоры кишечника и содержит множество полезных растительных компонентов. В дополнение к этому, она рекомендовала употреблять продукты, богатые качественными белками и полезными жирами.
Также Амати обратила внимание на то, что многие люди могут путать жажду с чувством голода. В связи с этим она посоветовала пить воду регулярно в течение дня. По её словам, для контроля аппетита важна физическая активность, которая помогает снизить уровень стресса, улучшить качество сна, поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и способствует более эффективной метаболической реакции организма на пищу.
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