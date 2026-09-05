Диетолог раскрыла способ справиться с постоянным голодом после еды

05 сентября 2026, 10:10

Врач Амати: Увеличение клетчатки в рационе поможет в борьбе с чувством голода

Фото: iStock/AndreyPopov

Постоянное чувство голода может быть связано с недостаточной питательностью выбираемых блюд. Об этом сообщила диетолог Федерика Амати, передает Yahoo.