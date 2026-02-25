«Серьезно давит и не дает развиваться»: Иосиф Пригожин негативно высказался о состоянии общества
Продюсер Пригожин: политика давит на все стороны жизни и не дает развиваться
Олимпиада-2026 в Италии вызвала большие волнения в российском обществе. Люди возмущены и огорчены тем, что дипломатические отношения выходят за пределы политического круга и напрямую влияют на жизнь.
Музыкальный продюсер, шоумен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» возмутился, что политика в настоящее время проникает практически во все сферы жизни общества и, как показывает практика, не несет ничего хорошего.
«К сожалению, политика сегодня везде. Она мешает эволюционировать и развиваться. Мне кажется, что у нас был двадцатилетний период, когда люди получали удовольствие, радовались, и надо было добавить ложку дегтя, чтобы счастье закончилось. И "Евровидение", и спорт, и вся культура в целом подверглись серьезному давлению со стороны определенной группы людей, которые просто не дают возможность людям государства с гордостью поднимать свой флаг. Это неправильно», — высказал свое мнение шоумен.
По его словам, Олимпиада-2026 похожа на грязную драку, где все всё понимают, но поступают демонстративно.
«Когда поднимается белый флаг как нейтральный, люди понимают, что это флаг России. Они же не идиоты. Знаете, когда люди выходят на ринг, дерутся, показывают свою силу — это один разговор. А когда идёт грязная драка, это просто мерзко», — заключил Пригожин.