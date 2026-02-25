«Серьезно давит и не дает развиваться»: Иосиф Пригожин негативно высказался о состоянии общества

25 февраля 2026, 12:30

Продюсер Пригожин: политика давит на все стороны жизни и не дает развиваться

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олимпиада-2026 в Италии вызвала большие волнения в российском обществе. Люди возмущены и огорчены тем, что дипломатические отношения выходят за пределы политического круга и напрямую влияют на жизнь.





Музыкальный продюсер, шоумен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» возмутился, что политика в настоящее время проникает практически во все сферы жизни общества и, как показывает практика, не несет ничего хорошего.





«К сожалению, политика сегодня везде. Она мешает эволюционировать и развиваться. Мне кажется, что у нас был двадцатилетний период, когда люди получали удовольствие, радовались, и надо было добавить ложку дегтя, чтобы счастье закончилось. И "Евровидение", и спорт, и вся культура в целом подверглись серьезному давлению со стороны определенной группы людей, которые просто не дают возможность людям государства с гордостью поднимать свой флаг. Это неправильно», — высказал свое мнение шоумен.

«Когда поднимается белый флаг как нейтральный, люди понимают, что это флаг России. Они же не идиоты. Знаете, когда люди выходят на ринг, дерутся, показывают свою силу — это один разговор. А когда идёт грязная драка, это просто мерзко», — заключил Пригожин.