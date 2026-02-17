«Это несло угрозу»: Иосиф Пригожин рассказал о преследовании дочери сталкером

17 февраля 2026, 12:51

Пригожин сравнил преследование жены Игоря Николаева с ситуацией в своей семье

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новости о преследовании жены Игоря Николаева. Супруг певицы Валерии вспомнил, что и в его семье происходило подобное: из-за сталкинга он обращался в полицию ради защиты дочери.





В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин подтвердил, что знаменитости часто подвергаются преследованиям. С этой проблемой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Продюсер заметил, что некоторые сталкеры не воспринимают даже вмешательство правоохранителей.

«У нас даже был случай с дочерью, когда мы обращались в полицию для того, чтобы усмирили персонажа, потому что он не понимал ни нашего языка, и даже языка полиции. И это несло угрозу. Не у всех хватает культуры, воспитания для того, чтобы любить творчество, но делать это интеллигентно, воспитанно, аккуратно, без бешенства какого-то», — поделился Иосиф.