«Неплохо держусь»: Дмитрий Губерниев рассказал, почему не стал биатлонистом

Дмитрий Губерниев объяснил, почему не стал профессиональным спортсменом
Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев много лет освещает соревнования по биатлону, но сам не пробовал силы в этом виде спорта на профессиональном уровне. Он рассказал, почему не стал профессиональным биатлонистом.



В беседе с Общественной Службой Новостей Дмитрий признался, что очень любит биатлон. Однако, по его словам, работа комментатора и участие в соревнованиях в качестве спортсмена — это совершенно разные вещи.

«Но иное дело, когда ты на другой стороне — сам примеряешь на себя роль спортсмена, который отстаивает честь своей страны. Да, биатлон — моя любовь, это невероятная энергия, невероятная эмоция, но профессионально заниматься им мне не позволят возраст и отсутствие профессиональной подготовки. А в целом я на любительском уровне очень даже неплохо держусь», — пояснил телеведущий.
Губерниев подчеркнул, что не готов отказаться от комментирования биатлона. Он добавил, что главная особенность этого вида спорта заключается в его способности объединять людей.
Ольга Щелокова

