«Неплохо держусь»: Дмитрий Губерниев рассказал, почему не стал биатлонистом
Дмитрий Губерниев объяснил, почему не стал профессиональным спортсменом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев много лет освещает соревнования по биатлону, но сам не пробовал силы в этом виде спорта на профессиональном уровне. Он рассказал, почему не стал профессиональным биатлонистом.
В беседе с Общественной Службой Новостей Дмитрий признался, что очень любит биатлон. Однако, по его словам, работа комментатора и участие в соревнованиях в качестве спортсмена — это совершенно разные вещи.
«Но иное дело, когда ты на другой стороне — сам примеряешь на себя роль спортсмена, который отстаивает честь своей страны. Да, биатлон — моя любовь, это невероятная энергия, невероятная эмоция, но профессионально заниматься им мне не позволят возраст и отсутствие профессиональной подготовки. А в целом я на любительском уровне очень даже неплохо держусь», — пояснил телеведущий.Губерниев подчеркнул, что не готов отказаться от комментирования биатлона. Он добавил, что главная особенность этого вида спорта заключается в его способности объединять людей.