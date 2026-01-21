21 января 2026, 08:12

РИА Новости: анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС

Фото: iStock/AlinaTraut

Анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови, который говорит о сердечно-сосудистых рисках, стал бесплатным по ОМС в рамках диспансеризации. Об этом пишет РИА Новости.