Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС
Анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови, который говорит о сердечно-сосудистых рисках, стал бесплатным по ОМС в рамках диспансеризации. Об этом пишет РИА Новости.
Граждане России в возрасте от 18 до 40 лет могут один раз бесплатно сдать анализ на уровень липопротеина (а) в крови. Повышенная концентрация этого вещества может указывать на повышенный риск заболеваний коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта. Поскольку уровень липопротеина (а) в основном определяется генетически, он считается важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте.
Кроме того, россияне могут получить оценку своего липидного профиля, включающую показатели общего холестерина, липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также триглицеридов. В возрасте от 18 до 39 лет это можно сделать раз в шесть лет, а начиная с 40 лет и старше — раз в три года.
