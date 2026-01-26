Жизнь в инвалидной коляске, награда от Рязанова и война за наследство: как сложилась судьба Марии Баталовой после смерти отца?
Дочь великого актера Алексея Баталова могла бы остаться лишь эпизодом в его биографии — девочка, появившаяся на свет с серьезными проблемами со здоровьем и полностью зависящая от семьи. Однако Мария предпочла другой путь. 27 января она празднует свой 58-й день рождения. Несмотря на все жизненные трудности, она стала писательницей и сценаристом, доказав свое право на независимость и наследие отца. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Марии БаталовойМария Баталова появилась на свет 27 января 1968 года в Москве, в семье, где искусство было воздухом, которым дышали. Ее отец — народный артист СССР Алексей Баталов, кумир миллионов, воплощение интеллигентности на советском экране. Мать — Гитана Леонтенко, представительница знаменитой цыганской цирковой династии, виртуозная наездница. Казалось, судьба приготовила девочке блестящую жизнь на стыке двух великих искусств — кино и цирка. Но первые же часы жизни обернулись трагедией: тяжелые роды в Кремлевской больнице привели к родовой травме и диагнозу — детский церебральный паралич.
С этого момента жизнь семьи превратилась в ежедневный подвиг. Гитана навсегда оставила арену, посвятив себя уходу за дочерью. Алексей Владимирович, находившийся на пике славы после «Летят журавли», сознательно сократил съемки, чтобы быть ближе к семье. Они не смирились с прогнозами. Отец и мать сделали все, чтобы мир Маши не ограничивался стенами квартиры: бесконечные поездки в санатории, лечение, а главное — путешествия за границу, ведь Баталов был убежден, что его дочь должна увидеть мир. Именно он, заметив у подростка Марии интерес к литературе, подарил ей компьютер. Это стало ключом к новой вселенной для девочки.
Благодаря настойчивости родителей Мария не только окончила обычную школу, но и, блестяще сдав экзамены, стала студенткой ВГИКа. Из-за проблем с передвижением педагоги занимались с ней на дому. Дипломной работой стал сценарий о цирке, вдохновленный рассказами матери. Позже по нему режиссер Михаил Богин снимет фильм «Дом на Английской набережной» (2007). Эта работа принесла Марии первую серьезную награду — приз фестиваля «Московская кинопремьера» за лучший сценарий, который ей лично вручил Эльдар Рязанов. Она стала автором детских сказок («Поющая палочка», «Затерянные сказки»), очерков и музыкальных рецензий.
Жизнь после утраты отцаАлексея Баталова не стало 15 июня 2017 года. Для Марии и Гитаны это событие стало катастрофой вдвойне. Он был не просто отцом и мужем, но главной опорой, защитником, связью с внешним миром. После его ухода две женщины, одна — пожилая и уставшая, другая — прикованная к инвалидной коляске, остались один на один с огромной пустотой и, как вскоре выяснилось, с алчностью окружающего мира.
Гитана Леонтенко, несмотря на возраст, осталась единственной няней, сиделкой и ангелом-хранителем для взрослой дочери. Мария из-за болезни не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Их мир сузился до квартиры, общения друг с другом и редких творческих занятий Марии. После смерти Алексея Владимировича они стали уязвимыми, и этим воспользовались те, кто притворялся друзьями.
Громкий скандал и битва за наследствоВскоре после похорон Баталова в жизни вдовы и дочери стали появляться новые люди: юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина. Пара, общавшаяся с Баталовым перед смертью, предложила «помощь». Суть ее сводилась к договору пожизненной ренты: в обмен на уход Гитана и Мария должны были переписать на Цивина и Дрожжину все имущество семьи. В него входили четырехкомнатная квартира самого актера, две двухкомнатные квартиры, студия и банковские счета.
Пожилая Гитана, находясь в состоянии стресса, подписала бумаги. Мария, не доверявшая новым «друзьям», сопротивлялась, но ее голос тогда не был услышан. Мошенники действовали быстро и жестко. Вскоре семейный архив Баталовых оказался в чужих руках, а Цивин и Дрожжина заговорили об установлении опеки над Марией, что полностью лишило бы ее дееспособности. В какой-то момент женщина и ее мать остались практически без средств к существованию. Ситуация стала настолько критической, что о ней узнала общественность. На помощь пришел режиссер Никита Михалков, много лет поддерживавший семью коллеги. Он обратился в Следственный комитет, чтобы проверить, куда исчезали деньги, которые он перечислял вдове и дочери Баталова.
Дело получило огласку. В программе «Пусть говорят» были освещены все подробности. Мария, не имея возможности присутствовать в студии, давала интервью по видеосвязи. В открытом письме на передачу она рассказала об угрозах со стороны Цивина. История обмана известной семьи потрясла страну.
По итогу разбирательств в мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве с наследством Баталова. Юрист Михаил Цивин был осуждён на пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а его жена — актриса Наталия Дрожжина — получила четыре года условно с испытательным сроком в течение четырёх лет. Третьему подсудимому, нотариусу Дмитрию Бублию, суд назначил пять лет в колонии общего режима.
Как сейчас живет дочь БаталоваПосле многолетней судебной эпопеи Гитана и Мария Баталовы сохранили право на свою недвижимость в центре столицы. Материально-жилищный кризис, едва не приведший их к нищете из-за действий мошенников, остался позади. Однако мир внутри этих стен омрачен серьезными проблемами со здоровьем. Наибольший удар настиг Гитан Аркадьевну. После череды тяжелейших стрессов, связанных с судами за наследство, женщина, всю жизнь бывшая опорой семьи, практически полностью потеряла зрение. Она сама связывает эту трагедию с перенесенными переживаниями. Несмотря на слепоту, Гитана Аркадьевна демонстрирует невероятную силу духа, старается сохранять позитивный настрой и по-прежнему заботится о дочери.
Мария, с детства страдающая ДЦП и передвигающаяся в инвалидной коляске, нуждается в постоянном уходе. Раньше этим полностью занималась мать, но теперь, в силу возраста и собственного недуга, Гитана Леонтенко не справляется одна. Для помощи им пришлось нанять сиделку, которая теперь обеспечивает повседневный уход за Марией.
Несмотря на физические ограничения и жизненные перипетии, Мария Баталова продолжает активную творческую деятельность. По словам ее матери, Мария недавно завершила работу над новой книгой. Рукопись уже получила высокую оценку от одного из директоров театров, который назвал ее «потрясающей».