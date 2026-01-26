26 января 2026, 12:24

Мария Баталова (Фото: скриншот д/ф «Алексей Баталов. Человек без недостатков» ТК ТВЦ)

Дочь великого актера Алексея Баталова могла бы остаться лишь эпизодом в его биографии — девочка, появившаяся на свет с серьезными проблемами со здоровьем и полностью зависящая от семьи. Однако Мария предпочла другой путь. 27 января она празднует свой 58-й день рождения. Несмотря на все жизненные трудности, она стала писательницей и сценаристом, доказав свое право на независимость и наследие отца. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Баталовой Жизнь после утраты отца Громкий скандал и битва за наследство Как сейчас живет дочь Баталова



Биография Марии Баталовой

Гитана Леонтенко, Мария и Алексей Баталовы (Фото: скриншот д/ф «Алексей Баталов. Человек без недостатков» ТК ТВЦ)

Жизнь после утраты отца

Гитана Леонтенко и Мария Баталова (Фото: скриншот д/ф «Алексей Баталов. Человек без недостатков» ТК ТВЦ)

Громкий скандал и битва за наследство

Мария Баталова (Фото: скриншот д/ф «Алексей Баталов. Человек без недостатков» ТК ТВЦ)

Как сейчас живет дочь Баталова