Известный российский телеведущий перенес инсульт

26 января 2026, 13:29

Разбитый инсультом Сергей Белоголовцев четыре часа пролежал в ванной

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

64-летний актер и телеведущий Сергей Белоголовцев столкнулся с серьезной проблемой — инсультом. Инцидент произошел в августе 2024 года, когда артист почувствовал себя плохо в ванной.





Как сообщает Voice, он провел там четыре часа в одиночестве, прежде чем его спасла сестра. Сергей рассказал, что перегрузки на работе могли стать причиной его недомогания. Мужчина признался, что не уделял должного внимания своему здоровью.





«Это была бы, конечно, достойная смерть комика. Помер в туалете! Сделал уборку, в ванной на влажном полу поскользнулся, чтобы не упасть, извернулся, сел на задницу и что-то стало нехорошо, прилег на бочок. Открываю глаза и вижу мою любимую сестру, она говорит: "Ну-ка улыбнись, да у тебя инсульт!"» — рассказал Белоголовцев.